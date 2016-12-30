谭灿芸：邮币卡如何投资才能成功？它的发展市场竟是这样的 [复制链接]

谭灿芸：邮币卡如何投资才能成功？它的发展市场竟是这样的

有人做邮币卡亏了，有人做邮币卡套了，但也有人做邮币卡赚了，但如何投资邮币卡才能成功，下面随着现货之家小编来看看吧。



人人都明白，投资有风险，入市需谨慎!既然都知道这个道理，你为什么还是会亏，会被套?有时候要多想想自己的原因。所以小编建议广大投资者要多听、多看、多想! 灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774



多听—多听听别人的建议不要认着一个死理，别人说什么你就相信什么，在投资界里大多数是套路，可能他会告诉你怎么怎么赚钱，今天谁谁谁又赚了多少，你就盲目的进去了。这样你还能不亏?有些人亏了一万就想用两万赚回来，亏了两万就想用四万赚回来，却不知道别人看你往里面扔钱已经在后面笑了。所以，作为投资者，应该多听听别人怎么做，不要只听一个人在那里告诉你怎么怎么赚，而是多听听和你一样做投资的人的建议，这是一个做投资者的最基本的守则。



多看—作为投资者，你应该不能只指望听老师或者投资顾问的建议，你要学会自己操作，自己分析，虽然不能像专业的老师一样看的很准，但你起码要知道一些基础的知识吧。像一些追高的票，就要分清形势再入手，不要看它走势一路飙红就想着买进，可能别人就等你们买进，等他们都出来了，等着你的就可能是一路飈绿。往往有些散户就是这样被套住了。所以要多看看关于邮币卡操作的文章和资料，有条件可以买些书在家里休闲时看看，总要学会点知识。毛爷爷就说过，自己动手丰衣足食，不要只想着靠别人，自己总该要做点事才行。



多想—什么是多想?多想就是要多思考。当你在一个地方亏损了，你要想想为什么会亏?很多人就是因为一个字“贪”。这支票涨了，赚了不少，还想着还会涨，到时候赚的更多。没想到却一路跌，最后小赚弄成了大亏。还有人就是完全不会，看到一只票走势很好，已经连续涨停几个板，就想着还会涨，买进之后，突然跌了，就急忙抛出去，然后又看到涨了，又买进来。这样高进低卖能不亏?别人都是想着低价进，高价卖。你倒好，高价进，低价卖。所以每次操作之后都要多想想自己操作的问题。赚钱的也要想想，还能不能做的更好，以至赚的更多。 灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774



===邮币投资市场的发展===



一是中国邮票投资市场的现货市场并没呈现繁荣交易的场面，说明中国民众进来的还不多，邮票赚钱效应并没有扩散到街头巷未，家喻户晓。



二是邮票电子盘尚处于起步阶段，摸索、实践、再摸索、再实践的过程还会存在。社.会生产力的大跨越，必然要涉足于文化产业，艺术品金融市场这个已经存在的资本市场，势必要跟时代发展的步伐，生产力的向前发展必将促进邮币卡市场的大发展，邮票价值的充分体现，将在第四次邮票投资市场大行情中显现出来。 灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774



后悔，是最浪费时间的事，让我帮你，麻烦伸一下你的小手，连手都不伸，如何帮你走出困境!我是谭灿芸，你投资路上的良师益友。



文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935



