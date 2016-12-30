[技术点评] 谭灿芸：12.30原油白银三线收官，如何布局防止黑天鹅？ [复制链接]

谭灿芸：12.30原油白银三线收官，如何布局防止黑天鹅？

投资之路是个长远的布局，就像这个冬天，会有寒冷突袭，也会有暖阳照顾，当我们心暖了，人就不会冷。大家能够静下心来多想想，想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀，想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕，想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失，我不相信赚不到钱。最近的行情是很好的，抓住的朋友相信你是很享受的这个冬天的，没抓住或者套单的朋友，在帮助你的前面，我还是想说，我有把握带你盈利，但是你需要伸出合作之手，所有问题你我都在肯定能够得到解决。



===油价势创七年以来最佳表现===



2016年对于油市来说，绝对是一个“大年”！今年11月底OPEC达成减产协议，八年以来首次，成为今年油市的“黑天鹅”事件。



为提振原油价格，OPEC于11月30日达成减产协议，同意明年联合减产120万桶/日(或上月产量的4%)。



油价料将创下2009年以来最大年度百分比涨幅，自从11月30日石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成减产协议，布伦特原油价格已跳涨22%，全球减产协议给油价提供强劲支撑。



布伦特原油今年已经上扬约53%，美国原油涨了大约46%，创下2009年涨势以来最佳表现，当年两种指标原油分别上涨78%和71%。产油国的减产协议令市场预期油市在2017年恢复平衡，而且目前有迹象表明协议有望得到遵守，这让油价2017年仍抱有继续冲高的可能。



值得提醒的是，强势美元、美国石油产量或将回升，以及石油输出国组织(OPEC)成员国可能不遵守减产协议，均将抑制油价上涨的空间，投资者需加以警惕。



谭灿芸老师认为，周五是2016年的最后一个交易日，而上周又是圣诞假期，很多交易员仍在度假或者准备元旦假期，料日内油价将窄幅震荡，美原油上方关注年内高点54.5附近阻力，下方关注10日均线53.23美元附近的支撑。



谭灿芸温馨提示，北京时间周六凌晨02:00将公布美国截至12月30日当周油服贝克休斯总钻井总数，料将给原油市场带来一波行情，投资者需密切关注。 灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774



===晚间原油白银趋势分析及操作思路===



美原油技术分析：



美原油日间仍是整体震荡上行的走势，4小时图上，布林带向下开口运行，k线运行中轨与上轨之间，MACD快慢线高位有死叉的趋势，红色动能柱减量逼近0轴，KDJ指标向下发散；布林带拐头向下，k线上破中轨，运行中轨上方，MACD快慢线0轴附近有金叉相交的趋势，绿色动能柱收量，KDJ指标向上发散。综合早间API数据，美原油趋势偏多头，操作上灿芸建议以低位做多为主。



美原油操作建议：



1、建议53.6美元附近做多，止损0.4美元，目标看54.2美元附近；



2、建议54.5美元附近做空，止损0.4美元，目标看53.7美元附近。



现货白银技术分析：



从现货白银日线走势图上看，银价三连阳现已接近中轨，布林带三轨走平，KDJ三线则向上发散，MACD快慢线形成金叉，红色动能柱冒头放量。吴老师综合来看，因美国经济数据表现不佳压制美元涨幅，且年末市场交投清淡，银价会有一个较好的整理回升条件，技术面指标也显示出银价反弹动力出现。暂时还难以出现大幅反弹行情，今日操作思路灿芸还是建议回调做多为主。 灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774



现货白银操作建议：



1、建议15.90美元做多，止损0.2美元，目标看16.23美元。



2、建议16.25美元做空，止损0.2美元，目标看16.00美元。



后悔，是最浪费时间的事，让我帮你，麻烦伸一下你的小手，连手都不伸，如何帮你走出困境!我是谭灿芸，你投资路上的良师益友。



文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935



