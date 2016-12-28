谭灿芸：12.29原油午夜如何布局获利出局？单子被套这样解套 [复制链接]

谭灿芸：12.29原油午夜如何布局获利出局？单子被套这样解套

2016即将结束，回头看看那些曾经的梦是否还在，向前望望规划的目标还有多远，懂得自我激励才能永久热情，明白互相鼓励才能长期相伴，无论这一年收益如何，每一天都是崭新的开始！

因逢圣诞节假期，原定于今日公布的API原油库存数据推迟至明天（周四）05:30公布;EIA原油库存数据推迟至周五(12月30日)00:00公布。

据贝克休斯和美国能源信息署（EIA）的数据，美国目前的原油产量为880万桶/日，已经接近两年前的水平，而投入运营的钻井数量只有高峰时的三分之一。今年5月份以来，由于OPEC磋商减产的消息促使油价上涨，美国开采商趁机增加了大约200口钻井。

近期市场消息面清淡，由于刚刚结束圣诞假期，马上市场又将迎来新年假期，因此多数交易员仍在休假之中，市场整体买卖情绪并不高涨。周二美国经济数据继续表现良好，支撑了美联储2017年升息的观点，具体数据显示，美国12月谘商会消费者信心指数113.7，创2001年8月份以来新高，预期108.5，前值109.4，该数据反映出美国消费者对特朗普当政后的经济前景信心增强；美国10月S&P/CS20座大城市房价指数年率5.1%，预期5%，前值5.03%，该数据亦小幅超过预期。

虽然美国经济数据如此前一般强劲，不过由于投资市场已经完全消化了美联储2017年的加息预期，因此市场并未出现大举做空力量，反而受益于空头回补和假日中实物买盘的增加支撑了贵金属反弹，不过交投清淡，美国交易员在圣诞长周末后返回市场，但伦敦市场仍关闭是影响金银走势较弱的因素。

【原油沥青技术面分析】

周二(12月27日)亚欧时段，国际原油价格短线拉升走高，美国WTI原油期货价格刷新日高至53.38美元/桶，且有进一步上行动能，最低触及53.03美元/桶，昨日在金评更新52美元多单进场的策略，获利1美金，目前看由于石油输出国组织(OPEC)和非OPEC成员国此前达成协议，自2017年1月1日起减产近180万桶/日，油价在过去几周一直受到支撑。在2017年OPEC减产协议如期执行自然是极好的，若减产协议如期执行，原油价格必然企稳55大关，随后将上探60大关。并且，若持续向好，在2017年涨至70天花板也是有可能性的。

日K线图看，目前价格处于布林带中上方运行，布林带整体通道有向上运行的趋势，均线呈多头排列，下方受5日均线支撑，附图指标MACD金叉向上运行，红柱缩量。KDJ指标拐头向上运行，短期内，个人还是看好有小幅回调。但是大趋势目前来说，还是以多头为主。今日原油回调后继续看好一波上涨，上方关注54.5一线压制，建议回调做多为主，反弹做空为辅。

小时图上，油价运行于布林上轨，布林带向上开口，下方受布林中轨53.5一线支撑，附图指标MACD粘合运行，有形成死叉的迹象，红色动能柱缩量，随机指标KDJ三线拐头向下，死叉下行，综合各技术指标来看，油价短期处于整理，操作上建议回调做多为主，反弹做空为辅。

【单子被套怎么办？】

1：你可以采取以不变应万变的不卖不赔方法.在单子被套牢后，只要尚未脱手，就不能认定自己已亏血本，但是前提你要有扛过一切风险的资金支持；

2：采用拨档子的方式进行操作.即先停损了结，然后在反弹到合适的价位时，再补进，以减轻或轧平解套的损失；

3：以快刀斩乱麻的方式停损了结.即将所持标的全盘卖出，以免价格继续单边而遭受更大损失，采取这种解套策略主要适合于以投机为目的的短期投资者，因为处于跌势的小单边的情形下，短期投资者持有的时间越长，给投资者带来的损失也将越大；