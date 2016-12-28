[实战看盘] 鲁亦枫12.28双EIA阴云密布大宗商品原油沥青铜纷纷暴跌 [复制链接]

鲁亦枫12.28双EIA阴云密布大宗商品原油沥青铜纷纷暴跌

文/鲁亦枫(微信：luyf07)



市场的规则不是亏损的主因，技术心态才是致命的关键，再好的市场，缺乏投资的水平，就如人生缺乏锻炼一样，终会被肥胖沦陷。天生的瘦子不多，能克制饮食的不多，市场上天才不多，运气长期幸运者不多，普通的人只能通过努力来改变命运。完善自己的投资技巧，才是解决亏损的主要手段。本人腾讯：205-684-025



——「鲁亦枫：12.28原油本周行情总概」——



EIA数据推迟到周五的晚上12:00，所以今天晚上两天不必担心数据影响，利好情绪继续释放。



周二日线小阳线，振幅只有1美金，表明市场还是蛮清淡的。可颜从技术分析上看原油日线依然是多头趋势，近期日内的节奏白盘震荡回调美盘上涨，节奏依然有望延续，白盘就没有新策略，隔夜的多单先设保本损。



今日行情本团队裙：339-526-574贵宾lyf预计还是会先走一段回踩，但是日内不破53.60一线那么将继续上冲54美元，60分钟图解美原油阶段性上攻。



——「鲁亦枫：12.28原油晚间盘面解析策略」——



美国WTI原油从四小时走势图来看，油价上日刷新了两周高位至54.1美元附近不过后期出现较大幅度回落，日内仍需要关注这点阻力，上方进一步看向54.51美元附近，若破位料有上测55大关的动能，下方初步支撑可关注53.4美元附近，关键支撑在53美元一线。



从指标来看，K线自上轨回落后走平，附图MACD指标粘合走平偏向上，红色动能柱缩量;KD指标高位死叉粘合向下运行。



综合来看，油价短线上行动能不足，具体走势还需要关注美盘时段以及次日的API指引，不过临近减产协议执行，油价料受到支撑上行，操作上本人宫中|昊：鲁亦枫枫建议低多为主。



12.28美原油连续操盘策略



1、防守反击多单机会：53.2-53.4做多，止损0.3个点，目标54.5；



2、主动进攻空单机会：54.5附近做空，止损54.7，目标53.7；



12.28西瑞大宗燃料烃连续操盘策略



1、防守反击多单机会：5020做多，止损30个点，目标5080；



2、主动进攻空单机会：5100做空，止损30个点；目标5020；



——「鲁亦枫：写给身为投资者的你」——



文章结束之前还是回到开篇讲的关于亏损的这个问题上，在这里，亦枫理解那些久经战场后的投资者的心理，同时也了解投资公司的痛，在金融市场中，盈亏永远是市场中不变的话题。作为人性而言，盈利，是进入市场的目标，而亏损，是不愿意面对的结果，亦枫想大部分都是想赚钱的，或者是想买房买车，或者是个存私房钱。现在市面上的投资公司太多，先不说你会不会被黑平台骗之类的话，能带你赚钱的有多少？大家的钱都是辛苦钱，哪能惊得起消磨。腾讯/205-684-025



20万资金开始做，第一平台做，亏了5万，换个平台做做吧，又亏了，再换，终于找到一个好的平台了，你资金量小了抵抗不了风险“爆仓”如果亏损的责任都归结于交易所、投资公司、分析师，这不是理智的行为.当然，交易所、投资公司、分析师都有一定责任。对于投资者在315报道之后，怨声载道，其实是可以理解的。



亦枫不清楚别的分析师是怎样的，如果亦枫看到自己带的客户亏损了，套单了，亦枫心里是非常不舒服的，亦枫每天都会盯盘盯到停盘，及时分析和预测后市行情的走势，毕竟客户的钱也来之不易，既然相信我选择来亦枫这操作，亦枫V-xin/luyf07就要承担起这份责任，就必须学会负责。







