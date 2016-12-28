[技术分析] 北千山：12.28原油白银晚间行情分析及操作建议 [复制链接]

文/北千山/V芯beiqianshan789



消息面



虽说已进入2016年最后一周，但也意味着2017年即将来临，OPEC减产协议正式执行随之逼近，市场必然传出更多消息，若本周能持续向好，国际原油价格刷新到55美元高点也不是没有可能性!比较积极的一面看，原油价格在2016年最后一周成功刷新高点纪录，OPEC减产协议执行可信度持续增加，从而长线利多原油价格，为后市反弹至60美元触及天花板打下基础。若OPEC减产协议出现僵局，OPEC产油国如若再度爆出产量增加，原油价格必然再度下挫至50关口附近，原油价格具有再回45—50美元区间震荡可能性。鉴于节假日影响，目前行情在2016年最后一周最有可能实现，消息面清淡，投资者交投谨慎，国际油价波动幅度较小，高位震荡于53美元附近。



因受圣诞节假期的影响，美国截止12月23日当周API库存报告将推迟至北京时间周四(12月29日)05：30公布;美国截止12月23日当周EIA原油库存报告将推迟至北京时间周五(12月30日)00：00公布。



晚间原油行情分析：



自从价格在冲高到54.51附近后，出现一定幅度调整后继续拉升，而最近油价一个处于一个高位震荡走势，价格上依旧没有刷新高点，目前市场在等待，等待OPEC和非OPEC产油国减产协议生效，届时油价可能会有一个突破性上涨，但是涨幅不宜太乐观，因为消息在前期一个消化大半。从技术面上分析，日线上，日间亚盘现货原油依旧维持震荡上行走势，布林带开口运行，k线运行于布林带上轨上方，下方MA5于53.3处形成支撑，随机指标KDJ向上发散运行，附图MACD两线金叉运行，指标强势：4小时上，k线运行于布林带中轨附近，下方MA10于53.6美元附近形成支撑，随机指标三线黏合向上运行，附图MACD红色能量柱持平，指标强势；从指标上北千山分析晚间现货原油呈现多头趋势。北千山建议现货原油操作以低多为主。



晚间原油操作策略：



1、上方54.5附近空，止损0.4，目标53.7美元附近



2、回落53.8附近多，止损0.4，目标54.4美元附近。



晚间白银行情分析：



自从特朗普当上总统以及耶伦明确加息后，白银的日子从此就不好过，长时间的低迷跌跌不休难翻身，最近白银终于找准契机翻身上涨，也是将近年关，中国以及印度这两个国家对于黄金的需求度上升，目前白银产量正在下滑，但其在在太阳能板和电子方面需求在升温。白银主要用于工业需求，2016年影响白银需求的因素是美元、白银供应和全球经济改善。今年银价跑赢金价的一个主要原因是白银的工业需求增加。在明年白银也将受到很好的支撑。从伦敦银4小时开口，K线突破中轨企稳运行在中轨上方，附图指标MACD绿色动能冒头，KDJ交死叉向下，综合以上上涨动能偏空，北千山建议高空为主。



晚间白银操作策略：



1、16.2美元空单进场，盈利目标15.8美元，止损0.2美元。



2、15.7美元多单进场，盈利目标16美元，止损0.2美元



经过行情的起起落落，大家也认识了止损的重要性，赚钱是一种习惯，赔钱也是一种习惯，经验是宝贵的，只有原则是无价的，我们要做的就是去掉自己不良的操作习惯，做完一笔交易你是否写出自己的交易记录及交易时的心理变化，然后找出自己的缺点之处，然后去一一改正，慢慢的你就开始知道交易是怎么回事。在这个投资市场失意或者说没有方向的朋友可以找千山本人聊聊

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