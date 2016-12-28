[技术分析] 赵虞人：12.28原油迎来减产震荡依旧上行，原油操作策略 [复制链接]



赵虞人：12.28原油迎来减产震荡依旧上行，原油操作策略







迷茫，是把自已看高了，纠结，是把自已看精了。顺境也好,逆境也好,投资本来就是一场对种种困难无尽无休的斗争,一场以寡敌众的战斗!你认为你行，不行也行，你认为你不行，行也不行，山涧的泉水经过一路曲折，才唱出一支美妙的歌，行动是治愈恐惧的良药，而犹豫、拖延将不断滋养恐惧。只有一条路不能选择，那就是放弃的路，只有一条路不能拒绝，那就是成长的路，任何时候，面对任何交易，要像个勇士一样底气十足，而不是像罪人一样含泪坚持!





赵虞人——欧佩克减产协议或将在明年春季“流产”







美国的钻井工人正在返回工作岗位，可能会威胁到欧佩克与非欧佩克之间原本脆弱的减产协议；虽然欧佩克减产协议还未正式开始实行，但似乎已经加快了美国页岩油产业的复苏；当前美国的钻井数量正在快速增加，美国油田的产出也有所上涨。赵虞人惟欣zyuren6老师分析预计，截止至明年第一季度美国原油产量可能从当前880万桶/日的水平增至900万桶/日，这将促使美国产油商抢占欧佩克在油市中的很大一部分市场份额，可能最早在明年春季造成减产协议“流产”。





赵虞人——原油行情走势分析及交易思路解析







昨日油价开盘后小幅回落，欧盘美盘油价延续前期多头震荡上行，临近收盘油价也是一度高企54.1美元。就目前油价走势来看，因受OPEC达成了八年来首份减产协议支撑，油价一度冲破了54大关赵老师预计后市仍受支撑，持续徘徊于53美元高位附近，若明年OPEC履行减产承诺，油价将获支撑走高，且加之原油供应过剩危机的缓解，明年油价涨势将极为可观。







从四小时线看，日内油价有冲高回落需求，回落空间支撑看53.0美元的支撑，赵虞人老师预计亚欧盘油价围绕53.6至54区间震荡。目前K线于布林带中轨上方震荡波动，短均线MA5与MA10向上交金叉运行，下方受MA60支撑。目前油价于53.7美元附近震荡波动，日内上方暂时关注昨日高点54.1美元的阻力，压制可看向54.5美元一线，目前油价上行动能较足，OPEC减产协议执行情况也正向积极的一面发展，日内赵虞人惟欣zyuren6建议油价先看回调，操作思路上以回调做多为主。





独家策略







1、建议54.5-54.3美元附近做空，止损0.4个点，目标53.5-53.3美元附近；







2、建议53.3-53.5美元附近做多，止损0.4个点，目标54.3-54.5美元附近；







因各平台点位差异，也因为网络发布的延时性，操作建议仅供参考，请做好风险控制，具体操作方案以赵虞人老师实时指导为准







赵虞人——有了投资方案，投资者再也不用担心风险了







年前，为了能够更好为各位投资朋友保驾护航，公司风控部门将专门为实仓客户量身定制投资方案：







1、风控设计概况：







（1）确定投资资金，进行个人风格描述，客户投资要求描述，包括个人习惯投资时间，对利润、风险的回报比率等；







（2）上述资料由风控部门进行专业级别的风控方案设计，让投资过程中风险性压制到正常均值之下，分为A类风险级别、B类风险级别、C类风险级别；







（3）交给分析师进行投资方案最终设计，短、中、长线设计。







这一套方案出来，你想不获利都难！







2、关于风险级别的设计：







A类风险是我们风控部顶尖风控师设计的，设计要求资金在80w以上，远远低于其他级别资金的亏损率，让你的资金保值性大大提高，相比于B/C类的风控最少降低40[%]的风险！







B类级别风控设计，由经理级别风控师设计，要求资金在30w以上，属于中级风控方案，虽然是中级，但是比起你们现在乱操作，老爆仓简直是天壤之别,让你能够保护好自己的本金，从而获得利润。







C类风控级别，由我们风控部骨干风控师设计，资金要求10w以上，虽然和A/B类的风控方案无法比较，落后较多，但是能说的是，这套方案也是能很好控制你的风险，为你保驾护航的。







对于很多投资朋友不愿意一下子拿很多资金投资，赵老师就说一句：资金大=安全=更强的操作灵活性=更高的盈利概率，而且资金除了你谁也动不了。





