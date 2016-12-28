[聊股沙龙] 涂圣凯：原油力获API及EIA两大战神剑指55 [复制链接]

周二(12月27日)主要市场结束了圣诞假期重新开始交易，但多数交易员仍然在休假之中，市场整体交投非常清淡。在清淡的市场中，较少的资金都能造成市场较大的波动，因此油价因为对OPEC减产乐观的预期而受到提振，最终收涨2%。

OPEC与几个非OPEC产油国达成的日减产近180万桶原油协议将于1月1日正式开始实施。自11月中以来，美国原油价格已经急升了25%，受助于OPEC减少供应的预期，及美国经济数据整体稳固提振了股市。 就目前而言，大多数市场参与者都对参与减产行动的国家将在头几个月时间里遵守产量配额持乐观立场。原油价格在整个12月份都呈现出稳定上涨的走势，持看多立场的分析师预测到明年上半年油价将突破每桶60美元的关口。

原油技术分析： 隔日油价收录一根阳线。从日线上看，布林带持续缩口向上运行，K线位于布林带中上轨之间运行，MA5与MA10交金叉趋于平行运行，附图MACD指标位于零轴上方粘合运行，红色量能冒头，指标弱势；四小时上看，布林带张口运行，K线位于布林带上轨附近运行，MA5与MA10持续交金叉向上且5日均线于53.64一线形成强势支撑，附图MACD指标位于零轴上方交金叉向上运行，红色量能放量，指标中性；综合来看，消息面上市场乐观预期OPEC减产为油价提供强势支撑，美国房产数据及产油国会面时间公布的消息的使得油价大幅上涨突破54，技术面上相对而言多头偏强势，预计日内油价会震荡上行。因此操作上涂圣凯薇芯tushengkai886建议回落做多。上方重点关注54一线的压力位，破位则看向54.5一线，下方重点关注53.0的支撑位。

原油操作建议：

1、建议上方54.2-51.1美元一线操作空单，止损默认，目标53.5附近；

2、建议下方53.0-53.1美元一线操作多单，止损默认，目标53.7附近；

现货白银行情分析及后市展望：

银价走势下行后触底反弹，目前MA短期均线已经拐头形成较强支撑，但上方MA长期均线对银价反弹造成一定的压制，辅助指标MACD快慢线有所走缓绿柱动能有所缩量，从白银日线图上看，布林带开口趋势明显，KDJ处于超卖区域，附图MACD有形成金叉向上运行的趋势，均线MA5勾头向上运行是一个重要的压力位，看突破上行；从白银四小时图上看，MA5上穿MA10/MA20多头趋势明显。附图指标MACD金叉放量，红色动能明显，重点关注15.80。上破后关注16.0，未破则重点关注目前所在点位。操作上涂圣凯薇芯tushengkai886建议以区间操作回调做多为主。

白银操作策略：

1、15.7-15.82美元做多，止损0.2美元，目标16.2-16.3美元附近，破位保本持有看中期拉升；

2、空单暂不给出，会根据行情及时提示大家。

（温馨提示：以上建议，仅供参考，实际操作据实盘而定，详细策略可关注涂圣凯）

涂圣凯空单解套：

首先，我们要明确的是，做投资是为了赚钱，而不是为了套单赔钱。那么为什么会套单?

1、是老师的实力不行，方向做反。二是自己的单子没有做好风险控制措施。

2、单子被套，一定要严格止损，及时离场。不可逆势抗单，否则只会造成无法挽回的损失。

3、空单被套单20个点以上，仓位风险率低的，涂圣凯薇芯tushengkai886建议直接止损出局;风险率高的，减仓等待上涨小损出局。

4、多单被套单20个点以内，建议带好系统默认止损，等行情上升至保本离场。

温馨提示:【本计划由技术主管涂圣凯制定撰写！以上策略均不具备及时性，每个平台的点位不同，注意使用，以免造成不必要的损失，切记，做单一定严格止损。】机会总是留给有准备的人，但同样也留给会选择的人！缘来不拒，缘走不留，茫茫人海相识成为朋友也是一种缘分。人生，就是要懂得放大别人的优点，欣赏别人的长处，才能相互协作，相互支持，相互成长，价值共赢！实力打造精典，成功绝非偶然！最负责的指导，最高级的服务，我没有华丽的语言打动你，要做就来实际的，说的再多，不如用实际行动来帮助你。万法皆空，因果不空，什么样的投资心态，决定了你投资路上得失。

