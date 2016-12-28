谭灿芸：12.28晚间原油白银操作策略，减产计划即将启动 [复制链接]

谭灿芸：12.28晚间原油白银操作策略，减产计划即将启动

周三(12月28日)亚欧时段，国际油价小幅上涨，其中美原油价格收复54美元关口，刷新两周高点至54.24美元，市场在静待石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将如何在新的一年实施计划中的减产，乐观预期继续给油价提供上涨动能。







OPEC与非OPEC产油国达成的减产近180万桶/日的协议将于2017年1月1日正式开始实施，OPEC最大的产油国沙特同意承担较大比例的减产。OPEC秘书长巴尔金都北京时间周二(12月27日)表示，OPEC和非OPEC国家减产协议监管委员会将于1月13日在阿联酋会面。中油财经网分析人士认为，这或是协议将得以落实的初步迹象，提振了市场的乐观情绪。



通常情况下，美元走强，将打压以美元计价的油价。而美元走软，则在一定程度上支撑油价上行，欧盘时段，美元走势强劲，料将限制油价上行空间，投资者需密切关注美元走势。此外，美国页岩油产商增产仍是各大产油国落实减产进程中面临的最大不确定因素。油价上涨很可能在相当程度上刺激页岩油厂商的增产冲动，进而冲销掉产油国减产的成果，投资者亦需加以警惕。灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774



谭灿芸温馨提醒：因受圣诞节假期的影响，美国截至12月23日当周API原油库存报告将推迟至北京周四(12月29日)05:30公布;美国截至12月23日当周EIA原油库存报告将推迟至北京时间周五(12月30日)00:00公布，投资者需密切关注。



===晚间原油白银趋势分析及操作思路===



晚间现货原油行情分析与操作策略







自从价格在冲高到54.51附近后，出现一定幅度调整后继续拉升，而最近油价一个处于一个高位震荡走势，价格上依旧没有刷新高点，目前市场在等待，等待OPEC和非OPEC产油国减产协议生效，届时油价可能会有一个突破性上涨，但是涨幅不宜太乐观，因为消息在前期一个消化大半。从技术面上分析，日线上，日间亚盘现货原油依旧维持震荡上行走势，布林带开口运行，k线运行于布林带上轨上方，下方MA5于53.3处形成支撑，随机指标KDJ向上发散运行，附图MACD两线金叉运行，指标强势：4小时上，k线运行于布林带中轨附近，下方MA10于53.6美元附近形成支撑，随机指标三线黏合向上运行，附图MACD红色能量柱持平，指标强势；从指标上灿芸分析晚间现货原油呈现多头趋势。晚间灿芸24小时腾讯指导909351735建议现货原油操作以低多为主。



晚间现货原油操作策略：薇鑫tcy90935



1、上方54.5附近空，止损0.4，目标53.7美元附近



2、回落53.8附近多，止损0.4，目标54.4美元附近。



晚间现货白银行情分析与操作策略



在圣诞节休市之后，白银在今日跳空高开，上周的美联储加息一波跳水加剧了白银价格的下行风险，白银一直低位盘整，今日亚欧盘现货白银震荡上行走势，从技术面上分析，日线上，k线运行于布林带中轨附近，随机指标KDJ三线拟黏合向上运行，附图MACD指标两线持续金叉运行于零轴下方，绿色能量柱逐渐缩减，指标弱势；4小时上，k线运行于布林带中轨附近，于16.0美元附近形成压制，下方于15.8处形成支撑，跌破则看15.7一线，随机指标KDJ三线黏合向下运行，附图MACD两线位于零轴下方，红色能量柱逐渐缩减，指标强势；在指标上灿芸分析现货白银呈现空头趋势，在晚间的操作上灿芸24小时腾讯指导909351735依旧建议高空为主，低多为辅；



晚间现货白银操作策略：薇鑫tcy90935



1、上方16做空，止损0.2，目标看15.8附近；



2、下方15.7做多，止损0.2，目标看15.9附近。



现货市场不同于其他金融投资，对于消息面的拿捏相当重要，没有专业的人分析消息，没有相对的技术分析水平，贸然入市，有几个散户不亏损的？但是亏损后要找到办法，失败是成功之母，其实大多数人做生意做投资都没有一开始就成功的，灿芸相信包括现在看这篇文章的你，只有通过不段的吸收新的信息，不断的吸取他人建议，不断的学习，才有了你现在的成就。同样，做现货投资也是，没有一入市的常胜将军，只有在不断的盈亏过程中，自己反省，总结出自己的不足，进而改正才是最重要的，市场不可怕，可怕的是你畏惧它。



灿芸再次重复一遍以上这些分析都是免费的，我这又不是什么律师所讲几句话就收你多少钱之类的，老师真能帮助到你，你觉得跟着操作能赚钱我们再考虑合作的事情，合作是彼此的，互利才能共赢。 灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774



后悔，是最浪费时间的事，让我帮你，麻烦伸一下你的小手，连手都不伸，如何帮你走出困境!我是谭灿芸，你投资路上的良师益友。



文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935



