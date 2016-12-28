刘挪薇：API或助攻油价上涨冲向55美元，12.27晚间操作建议 [复制链接]

刘挪薇：API或助攻油价上涨冲向55美元，12.27晚间操作建议



文/刘挪薇



大海虽然浩瀚，也是由无数个小水滴组成的。华尔街的投资高手中，不管是索罗斯还是巴菲特，他们的财富也是从每一单的交易中一点一点积累的，没有几十年的积累他们也不可能拥有今天的成就。古人云：不积硅步无以至千里，千里之行始于足下。希望这句话成为我们之间的共勉。





12.28市场资讯：



上月，OPEC达成协议，将自1月1日起产出减少120万桶/日，但伊朗获得了减产的豁免权，这对于德黑兰当局而言是一大胜利。伊朗一直辩称，他们需要将市场占有率拉高至制裁实施前的水平。据了解，伊朗一直在向买家提供折扣，希望买家提高购买规模。日本财务省周二公布的清关贸易数据显示，11月伊朗进口原油的成本为平均45.46美元/桶，价格为第三低，仅次于墨西哥和安曼。



另外，日本经济产业省周三公布的官方数据显示，11月该国原油进口同比增长41.2%至237653桶/日。印度的进口增长了逾三倍达到62万桶/日，连续第三个月超越中国进口量。韩国进口则是增加了近四倍至472067桶/日。不过，12月中旬一名熟知油轮排班情形的消息人士称，伊朗12月原油出口可能会较11月下滑8%至五个月低点，因其对中国及其他亚洲国家出口的减少抵消了对欧洲出口扩增的效应。



12.28原油技术面分析：



从美原油日线图上，连续报收两根阳线，布林带开口向上，K线企稳于各均线，上方空间被打开，5日均线与10日均线粘合运行在53.3位置形成支撑，附图MACD指标高位粘合运行，红色动能柱缩量，指标弱势；四小时线上，k线运行于布林带上轨和中轨之间，布林带上轨在54.0位置形成日内压制点，布林带中轨与30日均线则在53.0位置形成日内首要支撑点。



挪薇综合来看，对于产油国的原油目标价格而言，非OPEC国家比预期更加老实兑现承诺，以及沙特承诺进行比协议规定更大规模的减产的乐观言论令油价上升，不论技术面还是基本面上看日内油价都将继续上涨，上方关注54.0位置的压制点，要是突破则进一步看向54.05，操作上挪薇滕逊：叁壹壹肆陆玖肆二四七 建议回落做多为主。



12.28原油操作建议：



1、54.6美元附近做空，止损54.80美元上方，目标看向53.50美元附近，破位持有；



2、53.65美元附近做多，止损在53.45美元下方，目标看向55.00美元附近，破位持有。



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12.28挪薇静待有心人：



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撰写：刘挪薇薇新lnw6668，中瀚集团首席分析师；致力把握经济金融走势，对现货原油、黄金白银、铜、沥青等投资产品有深入的研究，如果你做单不顺或投资资金缩水，可以关注挪薇。每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的实战经验，给大家帮助，让您的投资决策和经营管理走在一条正确的航向上。