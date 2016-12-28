[长线是金] 张皓晟：解套方法有七招，什么套都不是问题 [复制链接]

巴菲特曾说：“一生能够积累多少财富，不取决于你能够赚多少钱，而取决于你如何投资理财，钱找人胜过人找钱，要懂得钱为你工作，而不是你为钱工作。”



在股市被套就像家常便饭，再正常不过，但是成熟的投资者在被套后明白了自己错在哪里，不成熟的投资者除了抱怨一切，不做任何变化，这就是导致长期被套的原因。既然被套自然就想要解套，有什么方法呢？



1、轻度套牢的投资者，可以利用反弹行情解套出局，或者逢高减仓;



2、高位套牢的投资者，也可以作出逢高部分减仓的操作，这样在下一波的行情当中可以占据心理和资金上的主动。



3、如果所买入的品种处在中位，可以依据当时的情况暂时观望，以求的解套离场或者逢高减仓降低损失。



4、如果所买入的品种处在低位，则不必急于止损，应该在所买入的币种下跌企稳之后，在重要的支撑位敢于低位补仓，摊成本，在接下来的反弹行情中将高位套牢的仓位一同救出来。



5、如果所买入的品种的处在上升趋势，则不必止损，耐心地持有一段时间，必然会解套甚至还会有较大盈利的可能。



6、如果所买入的品种处在平衡震荡趋势中，也不必立即止损，耐心等待该币种进入震荡循环高位，一旦解套或者损失很小的时候，应该果断离场出局。



7、如果所买入的品种处在下跌趋势，一旦确认下跌趋势已经形成，应该立即止损，决不能患得患失心存幻想。任何的迟疑和犹豫，都有可能换来深度的套牢难以自拔。



对于套牢之后的减仓或斩仓，以我的经验来看，投资者在做这样的操作时，下手必须要狠要果断，特别是在下跌趋势中。



投资是一种人生过程，也是一种生活方式，理财是一种快乐的人生享受，也是一种积极的处世态度，更是一个良好的生活习惯。对天然气，白银，铜等贵金属投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友，可以联系芸琉。专业成就品质，实力铸就信誉。金融领域，博大精深，每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的研究经验，给大家帮助。



(投资有风险，入市需谨慎。你有需求，就放心了解了解，凭实力说话）



文/笔者张皓晟V信：zhanghaosheng6,关注公众号张皓晟获取每日投资获利资讯，行情走势分析，交易策略指导。



