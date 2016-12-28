[长线是金] 张皓晟：油价小幅震荡上行，现货原油白银晚间操作建议 [复制链接]

导语：



周三(12月28日)亚欧时段，国际油价小幅上涨，其中美原油价格收复54美元关口，刷新两周高点至54.24美元，市场在静待石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将如何在新的一年实施计划中的减产，乐观预期继续给油价提供上涨动能。



消息面：



OPEC与非OPEC产油国达成的减产近180万桶/日的协议将于2017年1月1日正式开始实施， OPEC最大的产油国沙特同意承担较大比例的减产。 OPEC秘书长巴尔金都北京时间周二(12月27日)表示，OPEC和非OPEC国家减产协议监管委员会将于1月13日在阿联酋会面。这或是协议将得以落实的初步迹象，提振了市场的乐观情绪。



OPEC成员国委内瑞拉油长皮诺表示，将从新年开始减产9.5万桶/日。原油库存应会随着欧佩克减产而稳定。欧佩克减产后，预计布伦特原油将升至60-70美元/桶。



据彭博报道，沙特油长法利赫北京时间周二(12月27日)表示，对2017年全球经济复苏和油市复苏均持乐观态度，并称2017年全球市场将告别市场萎缩、油价低迷和投资减退。他还表示，OPEC和非OPEC产油国已达成共识，这对加速油市平衡至关重要。并且，目前油市产量、出口和运输活动逐渐透明，并有多方对油市进行监控。



俄罗斯副总理达瓦科维奇表示，与OPEC达成的减产协议要求俄罗斯从2017年起，在2016年底的产油水平基础上减产，但2016年底产油水平高于全年平均值。这就意味着，俄罗斯明年原油产量将较2016财年小幅增加，对实现2017财年预算目标是足够的。



个人总结：总的来说，产油国同心协力致力于减产计划的实行，油价在市场交投清淡的背景下大涨近2%。无疑给原油多头们点燃希望，临近1月1日减产大限，各国积极言论不断浮现，油价也在此推动下升至高位。张皓晟提示后期原油投资者可关注OPEC及非OPEC具体减产情况。



温馨提醒：因受圣诞节假期的影响，美国截至12月23日当周API原油库存报告将推迟至北京周四(12月29日)05:30公布;美国截至12月23日当周EIA原油库存报告将推迟至北京时间周五(12月30日)00:00公布，投资者需密切关注。



原油技术分析：



周三(12月28日)原油价格亚盘时段小幅回撤，不过27日晚间，国际原油价格直线拉升至54美元上方，分析师表示因委内瑞拉积极响应OPEC减产，致使油价多头强劲。晚间API库存再度来临，2016年收官大幕正式拉开。



美国WTI原油从四小时走势图来看，油价上日刷新了两周高位至54.1美元附近不过后期出现较大幅度回落，日内仍需要关注这点阻力，上方进一步看向54.51美元附近，若破位料有上测55大关的动能，下方初步支撑可关注53.4美元附近，关键支撑在53美元一线。从指标来看，K线自上轨回落后走平，附图MACD指标粘合走平偏向上，红色动能柱缩量;KD指标高位死叉粘合向下运行。综合来看，油价短线上行动能不足，具体走势还需要关注美盘时段以及次日的API指引，不过临近减产协议执行，油价料受到支撑上行，操作上张皓晟建议低多为主。



原油操作建议：



1、建议53.4美元附近做多，止损0.4美元，目标54.5美元附近；



2、建议54.5美元附近做空，止损0.4美元，目标53.6美元附近；



白银技术分析：



从四小时走势图来看，白银价格陷入多空双方对抗状态，昨日差点就能上破前期M顶，但时机没有把握住被拉回16.0下方。目前还在这附近徘徊。上方阻力位16.0上破后即可持续做多到16.20。如果未上破还需看15.80前期支撑点位。



从指标上看，布林带收口，MACD指标拐头向上，红色动能柱充足。综合来看，白银价格等待高位突破，目前16.0上不去，上方还有16.10这个阻力点位，虽上破困难重重，但下跌可能性不大，因此张皓晟建议投资者做多等待突破。



白银操作建议：



1、建议16.0美元附近做空，止损0.2美元，目标15.6美元附近；



2、建议15.8美元附近做多，止损0.2美元，目标16.2美元附近；



以上文章由张皓晟指导原创撰稿，文章仅属个人观点(各平台点位不一致，无法一一给出，实时行情关注笔者)以上仅供参考，投资有风险，入市需谨慎，风险自担。



（文/笔者张皓晟V信：zhanghaosheng6,关注公众号张皓晟获取每日投资获利资讯，行情走势分析，交易策略指导。）



