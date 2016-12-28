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若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【刀口舔血交流区】 势王：12.28天然气这个位置100个点，原油短线大胆多
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势王：12.28天然气这个位置100个点，原油短线大胆多 [复制链接]

袖手吸金

红豆币
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发表于 2016-12-28 19:14:39 |显示全部楼层
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　　常常安慰自己，大不了只是回到原点，可是心里都明白，没有什么能回到原点。很多次讲的人在说心里话，而听的人却在看笑话，没有人想知道过程，所有人都在期待结局。认真对待每一次博弈，哪怕输也要清楚明白，利润绝对不是你赢的次数有多少，而是输时控制的概率有多大，没有从来不赢的交易，只有输了不认的悲剧。
　　
　　昨日分析回顾：详见《势王：12.27原油芳烃空头，天然气多头100点区间》
　　
　　原油从53.05上涨到54.1多单止盈1美元；空单获利0.3美元，共计1.3美元。
　　芳烃（沥青）3900上涨到3977后回落3955多单获利77点，空单获利22点
　　天然气5730多单止盈5805，拿下70点
　　
　　行情回顾
　　
　　白银：周二亚盘段因市场避险情绪导致银价暴涨近0.3美元。欧盘段因避险情绪消退，银价下跌。美盘时段由于美国财政风险及特朗普加剧市场不确定性，银价再度反弹，并有逐步企稳16关口的迹象。
　　
　　原油：周二亚欧盘段油价走势平缓，美盘段因减产生效在即，市场对供应收紧的预期提振油价重回54美元附近。
　　
　　原油行情分析
　　
　　短线小时图来看，冲高收盘上吊线。配合附图MACD指标高位死叉拐头向下，短线有回调修正需求。结合52.2美元的浪形上涨。目前空间释放较大。而途中并未进行回踩确认。所以短线防止出现K线形态的调整。
　　
　　势王观点：操作上势王建议回踩53.5美元附近做多。下破53.0美元则调整思路。
　　
　　原油操作建议：
　　
　　1、53.5美元多单进场，止损0.4美元，目标看向54.3美元附近；
　　
　　2、54.2美元空单进场，止损0.4美元，目标看向53.3美元附近。
　　
　　白银行情分析：
　　
　　本次的关键原因还是受到我国的需求所致，再加上白银在美元狂欢之后将在短期内面临下修。这对于贵金属而言，无疑在重压之下稍有舒缓。技术面日线来看，目前macd绿色能力正在开始缩量，kdj勾头向上，大趋势已经转为多头
　　
　　势王观点：今日的总体思路低多为主，下方重点关注支撑位15.7美元，跌破再看15.5美元，上方重点关注压力位16.1美元。
　　
　　白银操作建议：
　　
　　1、建议15.8美元附近做多，止损0.3美元，目标看向16.2美元附近；
　　
　　2、建议不破16.2美元做空，止损0.3美元，目标看向15.6美元附近。
　　
　　天然气行情分析：
　　
　　技术面分析来看，日线方面布林带收口后再度开口，附图快慢线金叉红柱放量，KDJ继续上扬，多头放量进一步加强。短线4小时及1小时方面目前空头放量占优。因此，今天天然气行情预计仍会有一波回落后反弹。下方关注5650一5600一线，上方则先关注5740一5800一线破位情况。
　　
　　势王观点：稳健仍然是建议回调低位做多，辅以防守性空单。
　　
　　天然气操作建议：
　　
　　1、天然气5640一线做多，止损40个点，目标看5700-5740。
　　
　　2、天然气5720一线做空，止损40个点，目标看5650-5620。
　　
　　追逐梦想的路上，华丽地跌倒，总胜过无谓的徘徊。应该始终相信努力的意义。因为未来的那个你，一定会感谢现在拼命努力的你。一切悲剧发生都是有原因和预兆的，很多时候是可以避免和改变的。很多事情都可以改变，只要你愿意迈出改变的第一步。
　　
技术讲解，学习指导，策略布局，更多信息关注笔者 势王
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