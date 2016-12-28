刘挪薇：天然气库存大跌，价格涨势不可阻挡，12.28晚间操作建议 [复制链接]

刘挪薇：天然气库存大跌，价格涨势不可阻挡，12.28晚间操作建议



文/刘挪薇



不要因为冬天来临，就放弃对春的期待；不要因为多数人投机，就对投资进行怀疑。生命因不同而精彩，投资因独立而出众。投资是长期与短期的平衡，也是自己与市场间的平衡，更是坚守与放弃之间的平衡。投资是一门平衡的艺术，懂得了权衡与取舍，才算成熟，才不为固执所累。





12.28市场资讯：



随着寒冷的天气快速消耗了美国的天然气库存，造成市场收紧速度远超分析师预期，天然气价格正在快速上涨。分析师认为，即使钻井数量在提高，如果不能迅速投产，今冬美国天然气价格或超过4美元/百万英热。由于今年12月气温猛然间降低，取暖需求快速跟进。根据EIA的数据，截至12月16日当周天然气库存水平意外大跌了2090亿立方英尺，总库存水平回落到35970亿立方英尺，仅比5年均值高区区780亿立方英尺。



随着12月中旬冷空气席卷了美国绝大部分领土，衡量家庭供暖天然气需求的指标——取暖度日数（heatingdegreedays，HDD）较均值高出了11%。12月前三周，美国天然气消费量为日均920亿立方英尺，同比上涨21%、比5年均值高17%，这让库存指标快速回落。



因此目前天然气价格已经超过了3.70美元/百万英热的年内高点。这让相关企业的股价十分靓丽，美国最大的天然气生产商切萨皮克（ChesapeakeEnergy）今年的股价已经上涨了3倍，这反映了天然气价格的走势。



12.28天然气技术面分析：



今日天然气小幅低开，回归技术面，日线图来看，短期均线金叉初成，K线引领均线运行。布林带有张口的趋势，附图MACD快慢线金叉初成，红色能量柱放量，KDJ三线金叉向上；四小时图来看，短期均线拐头向下，布林带张口扩大。价格在布林带上轨下方运行，附图MACD快慢线金叉拐头，红色能量柱缩量，KDJ三线超买区死叉初现。挪薇滕逊：叁壹壹肆陆玖肆二四七 综合来看，天然气多头经过上周的强势后，有减弱的势头，今日开盘价附近就是一个关键的争夺位置，不能盲目的信任多头。挪薇建议今天重点关注多空的争夺情况，站稳，则低多为主；下破，则回调高空为辅。





12.28天然气操作建议：



1、建议5680做多，止损30%，目标5750-5800-5830；



2、建议5750做空，止损30%，目标5700-5650。



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12.28挪薇静待有心人：



人心都是肉长的，我也知道，在场的每一位投资朋友都渴望一路成功，无论是做什么事情，都一样，其实我们做分析的也一样，没日没夜熬通宵盯盘，也希望你们都能赚钱，这样也是我们价值的体现，但是，为什么市场上有很多朋友总是不尽如意呢？





我相信是有很多种原因的，我们没有办法在最低位做个多单，拿到最高位出，谁也不知道会涨多少，但是，要记住，老师给你的有一个明确的思路，给出严格控制风险的方案，那么你用良好的心态去做，稳健获利还难吗？我们没有百分百的准确率，我有的是一份从不言弃的心和一份对职业的执着。我不是市场最厉害的，但肯定是一位心理素质良好，思路清晰明了负责人的分析老师。



相见便是缘分，多一个朋友多条路，在投资路上我相信你需要这样的朋友作伴，无论你现在操作的状况好与否，都可以关注挪薇宫中皓丨刘挪薇财经专栏 获取更多的财经资讯和实时行情分析。



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撰写：刘挪薇，中瀚集团首席分析师；致力把握经济金融走势，对现货原油、黄金白银、铜、沥青等投资产品有深入的研究，如果你做单不顺或投资资金缩水，可以关注挪薇薇新lnw6668。每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的实战经验，给大家帮助，让您的投资决策和经营管理走在一条正确的航向上。