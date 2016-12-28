[实战看盘] 一股恐惧洪流来了，捡现成的机会来了！ [复制链接]

重要提示：周二市场再次出现折腾震荡，折腾震荡背后个股量化数据出现了“两极对峙”的态势。不同的主导动能数据情况将直接决定此轮回升之后个股未来的走势情况。 请迅速在电脑或者手机浏览器中直接输入“博尔量化.net”，回车后进入量化平台查询个股资金行为查询，或者直接添加“BULL591”博尔公众微信查询。 今天盘中又破3100点，于是就在那一刻，一下子收到好多私信，都问我这行情又要破位去了？其实这已经是后知后觉了，不少股票我量化下来都是空头回补之后反手再杀跌，这时候大家有必要点上电脑或者手机，在浏览器里面输入“博尔量化.net”量化一下个股，这种行情里，接下来的量化，不仅仅能亡羊补牢，还能直接捡个现成。 其实现在捡现很简单，就盯做空主导的力量大小，因为多数股票都在调整，但调整背后有多大的做空主导力量是完全不同的。后市有机会的股票，多半都是当前做空主导力量微弱，并且还跟着空头回补的品种，因为这样的交易状态，等于在说，这个股票目前根本就不怎么想做空，杀跌都是有气无力的，并且一两天之后就反悔，买回来了。 上面那些股票的表现就是写照，之所以说眼下捡现成简单，就是因为如果大家量化出到这样的交易状态，大家的答案也和我是一样的。而当前这样的股票绝对不是一个两个，尤其是现在第二次跌穿3100点，这里面做空减弱，不想再做空的股票一定是有的，大家从电脑或者手机的浏览器里面，输入“博尔量化.net”去量化，都能找出来。 今天在破位或者破位途中的股票，很明显，就是做空主导的绿柱特别多，空头回补后又做空，这等于是补了又割，再补再割，做空杀跌的力量是会没完没了的。最要当心的就是这种交易状态了。包括大家手头的股票，拿“博尔量化.net”去量化一下，一个股票从10元一口气跌到5元，那不会剩多少做空力量的，但8元补7元割6元再补，5元再割，那一路下去，一路会有很强的抛盘，所以上面图里的这种交易状态，不不破位就怪了。 博尔量化.net 平台整理 2016-12-28

