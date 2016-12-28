设为首页收藏本站
切换到宽版

若水股票论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步，快速开始

若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 【技术点评】 北千山：原油交易者必备三要素
返回列表 发新帖
查看: 26|回复: 0

[技术分析] 北千山：原油交易者必备三要素 [复制链接]

北千山

红豆币
0
阅读权限
8
积分
181
帖子
17
发表于 2016-12-28 16:23:26 |显示全部楼层
     到 baidu 搜索相关内容 | 到 google 搜索相关内容
手机验证点亮手机验证图标(查看享有特权)     点亮新浪微博图标 点亮新浪微博图标
　　文/北千山/V芯beiqianshan789
　　
　　投资有风险，入行须谨慎，这句俗语大家都很熟悉，但很多时候投资者并未放在心上。投资不是稳赚不赔的，分析只能帮投资者降低风险，提高收益，但不可能保证每次都能盈利得。
　　
　　原油交易者若想获得长期的成功，持续力是极其重要的。通俗来讲，也就是能在市场上屹立不倒，不被淘汰出局的能力。
　　
　　持续力由以下三要素组成：
　　
　　心理资本：不要被突如其来的损失吓到，也不要被乍然涌进的获利激起贪念，导致你无法贯彻既定的交易及理财策略。
　　
　　身体资本：任何赌徒都无法二十四小时待在赌桌上，同样的，交易员也需要休息。你必须妥善安排自己的饮食、睡眠、以及运动，让身体随时保持最佳状态。
　　
　　金钱资本：无论是赢或输，你都要坚持原订的理财计划。造成错误判断最主要的因素，往往是因为投入超出能力范围的资金。如果过度投资，亏损时间又过长，你可能会在情势逆转为对你有利之前，就提早出场。
　　
　　综上所述，原油交易有赢有亏才是正常的现象，没有永远的输家，也没有永远的赢家，投资者需要做的就是平稳心态，控制风险降低损失，不被市场淘汰出局。
　　北千山唯一策略分享QQ：964645432薇信：beiqianshan789
    北千山百万金融实战策略大群188964664验证789
　　
  文/北千山/V芯beiqianshan789
　　
　　

举报

返回列表 发新帖
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

声明：本股票论坛以盈利为目的，所有信息都是免费的。承诺股票论坛内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接，均与本站无任何关系，
请网民自行判断真假，谨防网上股票预测诈骗。上善若水股票论坛内容摘自网络，若您的文章不愿被本站摘录，请及时通知我们。做最好的股票论坛！

手机版|Archiver|若水股票论坛 ( 京ICP备10218551号-1 )  

茂名市公安局网警备案：4409013013039号

Powered by Discuz! X2

用户服务QQ：328117888 客服电话：010-51268183.

回顶部