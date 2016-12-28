[技术分析] 北千山：原油交易者必备三要素 [复制链接]

文/北千山/V芯beiqianshan789



投资有风险，入行须谨慎，这句俗语大家都很熟悉，但很多时候投资者并未放在心上。投资不是稳赚不赔的，分析只能帮投资者降低风险，提高收益，但不可能保证每次都能盈利得。



原油交易者若想获得长期的成功，持续力是极其重要的。通俗来讲，也就是能在市场上屹立不倒，不被淘汰出局的能力。



持续力由以下三要素组成：



心理资本：不要被突如其来的损失吓到，也不要被乍然涌进的获利激起贪念，导致你无法贯彻既定的交易及理财策略。



身体资本：任何赌徒都无法二十四小时待在赌桌上，同样的，交易员也需要休息。你必须妥善安排自己的饮食、睡眠、以及运动，让身体随时保持最佳状态。



金钱资本：无论是赢或输，你都要坚持原订的理财计划。造成错误判断最主要的因素，往往是因为投入超出能力范围的资金。如果过度投资，亏损时间又过长，你可能会在情势逆转为对你有利之前，就提早出场。



综上所述，原油交易有赢有亏才是正常的现象，没有永远的输家，也没有永远的赢家，投资者需要做的就是平稳心态，控制风险降低损失，不被市场淘汰出局。

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