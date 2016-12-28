[长线是金] 张皓晟：OPEC减产迫在眉睫，油价将直接反应各产油国态度！ [复制链接]

距离2017年1月1日仅剩下3天时间，OPEC减产迫在眉睫，在此之前，张皓晟认为石油投资者有必要了解一下OPEC及非OPEC国家的产油量情况，进而对产油国减产情况预测其落实情况，预测明年投资主角是不是原油。



沙特作为OPEC中最大的产油国，其产量数据对油价有着至关重要的影响。据美国能源信息署(EIA)估计，沙特11月原油产量较10月下降8万桶/日至1040万桶/日。虽然沙特产量同比下降了0.8%，但环比却增长了2.9%。



在减产协议中，沙特预计将从当前产量减产48.6万桶/日，但目前沙特最担心的是该国承担起减产“重担”，但却使美国页岩油生产商从中谋取最大的利益。与此同时，沙特原油出口的三分之二是面向中印市场，产量下降也意味着市场份额可能流向伊朗或伊拉克等竞争对手。



原油价格是对不断变化的供需情况加以反应，一旦非OPEC国家(如美国页岩油生产商)的产量疯狂增加，沙特作为“摇摆的”生产者对油价起到的影响将是十分有限的，而这也是沙特最为担心的。



EIA预计，欧佩克11月的产量较10月增加了15万桶/日至3319万桶/日，这是八年以来的最高水平，增幅主要来源于利比亚、尼日利亚、伊朗和伊拉克的增产。同时，EIA预计2017年欧佩克的平均产量为3315万桶/日，仍比2016年的产量高出2%。



俄罗斯是全球最大的原油生产国。根据俄罗斯能源部统计的数据，2016年11月俄罗斯的产量较10月增加2000桶/日至1123万桶/日，这是自1988年以来的最高水平，而俄罗斯也连续十年成为世界上最大的产油国。



国际能源署(IEA)预计，2017年俄罗斯的石油生产或由于管道基础设施建设不足而下降，而这也是俄罗斯同意减产的重要原因。



EIA预计，非OPEC国家11月原油产量增加50万桶/日至5740万桶/日，同比增长0.9%，环比减少1%。加拿大、美国、俄罗斯、巴西和中国是主要的非欧佩克产油国，其中加美的石油产量在2014年和2015年均呈上升趋势，主要是因为技术提升及2010年-2014年期间油价上涨。



但过去几年非OPEC国家的产量增加促进了全球原油供应的增长，由于供过于求，原油价格下跌，库存上升。EIA预计，2017年非欧佩克国家的原油产量可能增加35万桶/日至5720万桶/日，而其中大部分增长将是由美国贡献的。



2016年已进入尾声，从明年1月起，OPEC和非OPEC国家将正式执行减产计划，届时没有参与减产协议的产油国的产量将如何变化，而油价又将对各国的石油产量产生什么反应?让我们拭目以待。



在这个市场中，最公平的就是行情。所有的投资者面对的都是一样的行情。然而，面对同样的行情，投资者必然会做出不同的选择。当行情像浪花一样一波接一波的打过来，有的人面对机会，做好准备，迎面而上，止盈翻仓；有的人害怕恐惧，毫无准备，反而被行情杀了个措手不及。行情对每个人都是公平的，就看你怎么面对。



（文/笔者张皓晟V信：zhanghaosheng6,关注公众号张皓晟获取每日投资获利资讯，行情走势分析，交易策略指导。）



