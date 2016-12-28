[实战看盘] 鲁亦枫12.28原油暴涨减产助力回补缺口冲54美元高位盘整 [复制链接]

鲁亦枫12.28原油暴涨减产助力回补缺口冲54美元高位盘整

文/鲁亦枫(微信：luyf07)



交易过程中的资金运用，如同战场上排兵布阵，每一兵每一卒都有其重要作用；每位统帅都希望不费一兵一卒获取战争的胜利，但这毕竟是小概率事件，多数战争都需要用一定的、可控的牺牲来全局胜利；本人腾讯：205-684-025



——「鲁亦枫：12.27减产助力原油冲54美元」——



周二(12月27日)委内瑞拉表示，原油产量计划在2017年1月开始削减9.5万桶/日，从而支持OPEC达成的减产协议。



1月1日是OPEC和非OPEC产油国减产协议的生效时间，双方计划合力减产近180万桶/日。



美国WTI原油期货价格盘中最高触及54.10美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最高触及57.00美元/桶。



——「鲁亦枫：12.28原油亚欧盘面解析」——



从原油连续四小时走势图来看，油价仍位于高位震荡，昨日k线冲高突破布林带上轨目前正在修复缺口中，2016就只剩下最后几日，除非OPEC又宣布不减产了，不然油价将持续走高。日内重点关注前期高点54.51。



从指标上看，布林带三轨不断向上运行，MACD指标多头占据主要优势，KDJ指标位于超买区。



综合来看，油价仍有上涨空间，下方支撑重点关注53.50，上方阻力重点关注54.51.上破前期高点后，亦枫团队裙：188-964-664贵宾007认为将会有一波回调，沉着住气的投资者可以晚点再做空单。



12.28原油连续操盘策略



1、主动进攻空单机会：54.6美元附近做空，止损54.80美元上方，目标看向53.50美元附近。



2、防守反击多单机会：53.65美元附近做多，止损在53.45美元下方，目标看向55.00美元附近。



——「鲁亦枫：资金如何稳定增长」——



资金就是你的兵；投资者经常面临一个很尴尬的境地就是，即使操作成功率70%以上，也很难保证资金账户稳定的增长，原因到底是什么呢？大家都知道资金很重要可以说非常重要，不管是投资还是生活，但是你在投资过程中有没有把资金当做你的兵呢？有没有进行合理的排兵布阵？很多人显然没有，下面亦枫宫中|昊：鲁亦枫枫分享一下，为何很多人的资金不能够稳定增长：



1、当出现正确的交易时仓位较轻，当出现止损交易时往往把仓位放很大；



2、仓位的大小随着自己的感觉、情绪而变化（无任何依据的变动仓位错误了必然大），毫无规划及节奏；



3、无原则减仓或离场变补仓，结果获利的交易变成失败亏损的交易，主动边被动（套单或者亏损的产生）；



——「鲁亦枫：写给身为投资者的你」——



交易之前必须弄明白三点 V-xin/luyf07 ：



1、允许有“牺牲”；



2、每一个“牺牲”必须有所得（每一次的亏损后要清楚后续的行情应该怎么走或者在此次亏损中总结出不好的地方）；



3、必须保有主要实力以博得最后的胜利；



唯有心静如水，方能气贯长虹，投资只为赚钱，别的都是虚的，赚钱才是王道。



鲁亦枫腾讯/205-684-025，一个为投资者排忧解难的分析师。







