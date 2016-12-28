[技术分析]  田晶颖：12.29API延期 原油白银能否续好兆头 原油白银走势分析及操作建议 [复制链接]



田晶颖：12.29API延期 原油白银能否续好兆头 原油白银走势分析及操作建议



最近行情暴涨暴跌，单边、震荡，可是你是不是总是没把握不住，就是所谓的一买就跌，一跌就割，一割就涨，一涨就追，一追又套，一套再割。这就像一个死套，资金不断缩水，如此循环，生生不息。田晶颖想说的是如果你处在这样的循环中，请停下来好好想想，总结一下经验和教训，整装再发。如果你相信我或者只是看到过我的文章，就能认同我讲的，我不能保证你单单都盈利，但是会用认证负责的态度，精准的单位判断，稳健的做单方式来保证你整体获利。



晶颖说市



圣诞休市期间，利比亚日产量已达62.2万桶，预计未来一个月产量还将增加17.5万桶/日，且未来三个月内合计增27万桶。此外，俄罗斯也宣称明年的出口将会“小幅增加”。但就目前而言，由于OPEC和非OPEC成员国达成多年来首份减产协议，自2017年1月1日起减产近180万桶/日，油价在过去几周一直受到支撑，特别是主要产油国积极言论使得油价距离17个月来54.51美元不远。今日继续和晶颖薇信TJY375一起观市。



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晶颖说技：原油白银何去何从？



原油技术分析



原油此前受到OPEC和非OPEC国家减产会晤细节成功达成，使得原油不断上涨突破，但是由于市场对减产仍然存在着不少顾虑使得原油没有持续上涨，这次的回落和上次冻产意外达成冲高的回落使得原油在50美元成功筑底形成反弹，虽然市场最终需要看见实际减产的证据，但关于减产的言论以及产油国向炼油厂发出的减产通知已经足以支撑油价反弹，此次原油的上涨在于此前降至冰点的减产情绪受到提振，参与减产协议的各大产油国已经开始安排减产的相关事宜，提振市场的乐观情绪，助涨油价。那么操作上晶颖建议等回落后蓄势上涨时布局多单，回落52.70-53.00美元做多，止损52.50美元下方，目标53.60-53.80美元;做空关注54美元，不破则可做多，破位则观望，做空点位根据实时行情断定。更多消息单线晶颖薇信TJY375可获得更多资讯。



原油操作建议——逢高做空



建议一：激进型54附近空单进场，常规止损0.35点，目标看到53



建议二：激进型53.5附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到54.5



建议三：稳健型54.5上方空单进场，常规止损0.35点，目标看到53.5



建议四：稳健型53附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到54



白银技术分析



前面下跌速度和幅度都没有黄金大，且没有黄金顺畅，所以当现在黄金下跌趋缓，并有一定见底意思的时候，白银可能会稍微滞后一些，上周白银下探15.6反弹，但周尾几天仍然震荡下行，当时晶颖提醒大家不要看到日线下探回升就做多，要遵循可拜读-我事过于大趋势原则，只要不破16.26前一周小高点，行情就是看空的，现在周线也收不好，日线还是震荡下行，这周还会有新低，当然白银走势前面已经有规律，每次暴跌之后都会有陆续下跌，然后在某个点见底转为震荡，随后反弹起来，这周晶颖认为白银仍然反弹做空，看小震荡下行，然后找点位做多。更多消息单线晶颖薇信TJY375可获得更多资讯。



白银操作建议——高沽低渣



建议一：激进型15.8附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到16.2



建议二：激进型16.2附近空单进场，常规止损0.35点，目标看到15.8



建议三：稳健型16.4上方空单进场，常规止损0.35点，目标看到16.0



建议四：稳健型15.6附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到16.0



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晶颖坦白讲:原油沥青空单如何解套？



不管什么行情，总是有人套单，无论是震荡行情还是单边行情，既然套单了，首先不要慌，在第一时间有没有顺势做单？套单解套其实没那么复杂，套单了不要死扛又不顺应趋势进场，设止损！否则这是致命的！让自己套单就是不给自己留后路！损了再来下一单的操作，吃一堑长一智，机会随时在，损一单来避免被深套，这才是大将风范！



手上持有空单的伙伴肯定不想离场，因为舍不得、砍了又怕跌，不砍又怕继续涨。心里总会无数次的告诉自己，要跌了，可你已经被浮动盈亏左右了，开始迷失自己。执意扛单，只会错过更多利润。



但行情在这，不得不在心里计划好一个预期，上方带一个关键止损，做好风险规划，不要再抱侥幸，不管你套了多少个点，都可以合理解决，晶颖提醒选择合适点位进场弥补损失，化被动为主动。



