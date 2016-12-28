[基本面研究] 田晶颖：12.29年末API EIA来袭 看原油白银何去何从 多空单被套助你 [复制链接]

田晶颖：12.29年末API EIA来袭 看原油白银何去何从 多空单被套助你



道理晶颖相信大家都懂，可就是安于现状，小亏认为能赚回来，大亏认为其他人都是蒙人，不断的选择最后而失去选择；我真的很难过，市场上太多的业务员，整天说能带你赚钱，说的比唱的好听，我也恨你们自己，不会选择，我是分析师，不是感情专家，你天天喊对单子还继续跟着别人操作，等？等的结果只有一种，那就是继续亏直到自己对那边没有价值，或让你加金继续亏，偏偏很多人还真吃这一套，画一个大饼，让大家买根大勺子，也不想想，眼前的肉都吃不到还想去抢远处的。



晶颖说市



自2016年初，国际原油价格连连重挫，在2月份时更是跌至26.06美元，打破历史。不过，幸好2016年得遇OPEC冻产与减产持续炒新闻，致使国际油价现今已反弹至53美元附近。其实，这也是必然趋势，OPEC产油国增产导致过剩，国际原油价格重挫令依赖石油出口发展国体经济的产油国大幅受损，这已然是一个恶性循环。早前晶颖也分析过，产油国想要发展必然会拉升国际油价。今日继续和晶颖薇信TJY375一起观市。



晶颖说技：原油白银何去何从？



原油技术分析



原油此前受到OPEC和非OPEC国家减产会晤细节成功达成，使得原油不断上涨突破，但是由于市场对减产仍然存在着不少顾虑使得原油没有持续上涨，这次的回落和上次冻产意外达成冲高的回落使得原油在50美元成功筑底形成反弹，虽然市场最终需要看见实际减产的证据，但关于减产的言论以及产油国向炼油厂发出的减产通知已经足以支撑油价反弹，此次原油的上涨在于此前降至冰点的减产情绪受到提振，参与减产协议的各大产油国已经开始安排减产的相关事宜，提振市场的乐观情绪，助涨油价。那么操作上晶颖建议等回落后蓄势上涨时布局多单，回落52.70-53.00美元做多，止损52.50美元下方，目标53.60-53.80美元;做空关注54美元，不破则可做多，破位则观望，做空点位根据实时行情断定。更多消息单线晶颖薇信TJY375可获得更多资讯。



原油操作建议——逢高做空



建议一：激进型54附近空单进场，常规止损0.35点，目标看到53



建议二：激进型53.5附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到54.5



建议三：稳健型54.5上方空单进场，常规止损0.35点，目标看到53.5



建议四：稳健型53附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到54



白银技术分析



前面下跌速度和幅度都没有黄金大，且没有黄金顺畅，所以当现在黄金下跌趋缓，并有一定见底意思的时候，白银可能会稍微滞后一些，上周白银下探15.6反弹，但周尾几天仍然震荡下行，当时晶颖提醒大家不要看到日线下探回升就做多，要遵循可拜读-我事过于大趋势原则，只要不破16.26前一周小高点，行情就是看空的，现在周线也收不好，日线还是震荡下行，这周还会有新低，当然白银走势前面已经有规律，每次暴跌之后都会有陆续下跌，然后在某个点见底转为震荡，随后反弹起来，这周晶颖认为白银仍然反弹做空，看小震荡下行，然后找点位做多。更多消息单线晶颖薇信TJY375可获得更多资讯。



白银操作建议——高沽低渣



建议一：激进型15.8附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到16.2



建议二：激进型16.2附近空单进场，常规止损0.35点，目标看到15.8



建议三：稳健型16.4上方空单进场，常规止损0.35点，目标看到16.0



建议四：稳健型15.6附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到16.0



[田晶颖24小时腾讯在线指导375094406 全国百万大户策略喊单群2896#42812验证001(无验证不通过) 薇信TJY375]



晶颖坦白讲：黄金白银多空单解套



由于各个操作的平台不同，具体的操作点位也会有所差异，所以具体解套策略需要进行一对一咨询不能一概而论，行情这么解套需及时请单线晶颖本人！



大行情来临，套单，爆仓是很多朋友常见的问题。为什么会爆仓？为什么会套单？是老师的问题还是你自身的问题？



很多投资朋友其实陷入了一个误区：那就是，老师一定要帮你赚钱！这你就错了！老师为什么就有一定帮你赚钱的义务呢！凡是正规平台，你赚钱老师也不会有多的钱，你亏钱也不会少钱，老师只是平台为你提供的一种服务而已！至于那些只有你亏损才能赚到钱的分析老师，我在这就不便多说他们是什么性质的了！做投资的也只有成年人才能做吧！



如果你是一个聪明人，我想，你现在要做的不是抱怨你的老师，而是与老师好好沟通，人都是情感动物不是吗？



至于套单爆仓，老师只要做到了他的职责，进场提醒带好止损，不重仓满仓操作，这些情况基本上可以避免，当然如果是你本人贪欲所至，那田晶颖老师在这里也没有什么可说的！



套单是死的，但套单的点位是活的套单的，准确的解套方法需要依据具体的点位和行情具体来解，这正是你看过千万解套贴却依然不会解套的原因。如果你现在手上有套单、锁单请马上联系胡丁杰本人，为你解决一切套单、锁单制定最完美的合作计划，稳健盈利。



作为一个投资者的自我修养：记住，只能帮你赚钱不是老师的必要义务，但是会尽量，主要的还是对你仓位的风险控制！你自身的投资习惯好好反省，当然遇到没有尽职尽责的老师，你也可以考虑换了！



