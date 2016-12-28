[长线是金] 涂圣凯：投资需要不断的向市场学习 [复制链接]

贵金属市场变动，相信已经在投资者群体中造成了严重的不适应症。习惯于追涨杀跌的投资者，习惯于顺势而为的投资者极易因此而掉入持续亏损的怪圈，习惯于各币种相互参照进行操作的投资者也不例外。



尽管每个人都知道在投资过程中出现连续亏损的阶段是投资过程的必然组成部分，但每个人都对此有着本能的排斥心理，并可能因心态的失衡而做出反常的举动。正确的心态也许是平心静气的接受市场的表现和操作的结果，并耐心等待市场给出新的机会。



进一步讲，如果市场出现意料之外的走势，恰恰是我们向市场学习的机会。



我们要学习市场的耐心，可以在连续几个月的时间里窄幅波动，因此我们要学会在长达几个月的时间里不操作或少操作，直到市场出现明朗的趋势；



我们要学习市场的包容，允许6个时间同时走出6个方向，因此我们要学会平和的看待账户净值的涨跌，持续飙升的时候不必设想明年超过比尔盖茨，连续下跌的时候也不必痛不欲生；



我们要学习市场的平和，不管芸芸众生有着如何的期盼，始终按照自己的节奏和规律涨跌起伏，因此我们要学习如何适应市场的变化，跟随市场的变化，进入“市场所欲，即我所欲”的化境。



其实市场即人心。市场运动所反应的，即是人心的变化。我们所要学习的，无非是克制内心的种种波澜，并做到知行合一，在自己的投资行为中体现出自己对市场和人心的认知。



在投资者和市场的关系问题上，投资者永远是从属于市场的，任何一个投资者都是市场的一部分而不是市场的全部，是跟随市场而不能凌驾于市场。我们要做的，是时时处处对市场保持一份敬畏之心。



不经历风雨，怎么见彩虹？不经历磨练，怎么能成长？投资是一个持续不断的学习过程，这是投资的魅力之一。在千变万化的市场面前，我们看到的，是自己的不足，我们需要的，是如饥似渴的学习精神。



温馨提示：投资有风险，入市需谨慎。当你独自一人做单时一定要心态平和的去做，如果觉得自己的心态不适合做单了就离开电脑去休息，或者你找一个可以给你指导建议的老师，这样才能保证你在这个市场不被淘汰；这个市场没有绝对神准分析，只有摆好心态，严格按照操作流程来操作，才能达到小亏大赚，这样才能稳健的盈利。



建议广大投资者在操作时要拥有一个平常心,洞悉行情的本质，完全实事求是的心理状态。进而养成好的做单思路，相信：养成一种好的做单思路，方可收获一份好的财富！文/涂圣凯撰V信tushengkai886



