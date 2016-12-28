[技术分析] 田晶颖：12.29小北吹来API 原油白银“蹭蹭”就要上天 日内操作建议及走势分析 [复制链接]

田晶颖：12.29小北吹来API 原油白银“蹭蹭”就要上天 日内操作建议及走势分析



很喜欢释迦牟尼佛说的一句话：“无论你遇见谁，他都是你生命该出现的人，绝非偶然，他一定会教会你一些什么”。所以我也相信：“无论我走到哪里，那都是我该去的地方，经历一些我该经历的事，遇见我该遇见的人”每一位在读这篇文章的人，晶颖感谢与你相遇！



晶颖说市



昨日美盘接近收盘时段，国际原油价格短线拉升走高，美国WTI原油期货价格刷新日高至54.10美元/桶，且有进一步上行动能，最低触及53.03美元/桶，由于石油输出国组织OPEC和非OPEC成员国此前达成协议，自2017年1月1日起减产近180万桶/日，油价在过去几周一直受到支撑。根据早前的达成的协议，石油输出国组织OPEC和非OPEC产油国料将在不到一周的时间内开始限产。1月1日是OPEC和该组织之外产油国减产协议的正式实施日期，减产规模接近180万桶/日。今日继续和晶颖薇信TJY375一起观市。



晶颖说技：原油白银何去何从？



原油技术分析



原油此前受到OPEC和非OPEC国家减产会晤细节成功达成，使得原油不断上涨突破，但是由于市场对减产仍然存在着不少顾虑使得原油没有持续上涨，这次的回落和上次冻产意外达成冲高的回落使得原油在50美元成功筑底形成反弹，虽然市场最终需要看见实际减产的证据，但关于减产的言论以及产油国向炼油厂发出的减产通知已经足以支撑油价反弹，此次原油的上涨在于此前降至冰点的减产情绪受到提振，参与减产协议的各大产油国已经开始安排减产的相关事宜，提振市场的乐观情绪，助涨油价。那么操作上晶颖建议等回落后蓄势上涨时布局多单，回落52.70-53.00美元做多，止损52.50美元下方，目标53.60-53.80美元;做空关注54美元，不破则可做多，破位则观望，做空点位根据实时行情断定。更多消息单线晶颖薇信TJY375可获得更多资讯。



原油操作建议——逢高做空



建议一：激进型54附近空单进场，常规止损0.35点，目标看到53



建议二：激进型53.5附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到54.5



建议三：稳健型54.5上方空单进场，常规止损0.35点，目标看到53.5



建议四：稳健型53附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到54



白银技术分析



前面下跌速度和幅度都没有黄金大，且没有黄金顺畅，所以当现在黄金下跌趋缓，并有一定见底意思的时候，白银可能会稍微滞后一些，上周白银下探15.6反弹，但周尾几天仍然震荡下行，当时晶颖提醒大家不要看到日线下探回升就做多，要遵循可拜读-我事过于大趋势原则，只要不破16.26前一周小高点，行情就是看空的，现在周线也收不好，日线还是震荡下行，这周还会有新低，当然白银走势前面已经有规律，每次暴跌之后都会有陆续下跌，然后在某个点见底转为震荡，随后反弹起来，这周晶颖认为白银仍然反弹做空，看小震荡下行，然后找点位做多。更多消息单线晶颖薇信TJY375可获得更多资讯。



白银操作建议——高沽低渣



建议一：激进型15.8附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到16.2



建议二：激进型16.2附近空单进场，常规止损0.35点，目标看到15.8



建议三：稳健型16.4上方空单进场，常规止损0.35点，目标看到16.0



建议四：稳健型15.6附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到16.0



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晶颖坦白讲：原油沥青多单被套怎么办？原油沥青多单解套策略



大家一看数据利多，然后就盲目追多被套；然后看情况不对，斩仓追空，低位又被套，来回套！为什么？因为你不分析数据。下面田晶颖给大家分析一下：早间API数据已经暗示库存数据相对预期减少，数据利多概率较大，但是大家忽略的是，原油库存一直在增加，只不过是增加的多少问题。只要实际值不是负数，那么油价都头就将一直受到打压！在下次EIA数据后，大家可以按照这种方法分析做单，肯定会抓住所有行情。



关注过田晶颖文章的投资者都知道，昨天早上田晶颖就在文章中提醒过大家不可盲目追数据做单，数据对于行情走势来说，更多是起到推动、激发、辅助行情的作用或影响，远非直接对应的关系。但是昨晚还是有很多人盲目的追了多单，对于这些盲目追多的朋友们，田晶颖给出如下解套策略：



1、高位套多单的朋友，田晶颖老师建议最好就是逢高减仓的操作，这样在下一波的行情当中可以占据心理和资金上的主动权。然后在低位补进多单，减少损失。



2、如果所买入的价格处在中位，这种情况可能比较多，田晶颖薇信TJY375建议暂时观望，不要急着砍单，若行情有机会回调，可适当减仓多单，并且做一些的空单作为锁仓，然后行情第一次回调解锁多单，甚至重新进场空单，之后所有多单大幅减仓或者全部离场。



3、如果套单是处在低位，则完全不必急于止损，应该在下落企稳之后，在重要的支撑位敢于低位补仓，摊薄成本，在接下来的回调行情中将套牢的仓位一同救出来。



