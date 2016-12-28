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若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 【技术点评】 北千山：12.28原油为何暴涨，空单被套怎么办
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[技术分析] 北千山：12.28原油为何暴涨，空单被套怎么办 [复制链接]

北千山

红豆币
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发表于 2016-12-28 15:29:51 |显示全部楼层
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　　文/北千山/V芯beiqianshan789
　　
　　消息面
　　
　　俄罗斯2017年第一季料将减产20万桶/日，之后将按OPEC成员国与非OPEC产油国在本月达成的减产协议，减产量增加到30万桶/日。美国公布的三季度GDP终值表现靓丽，然而耐用品订单、初请以及PCE物价指数与个人收支等报告并不尽如人意，美元指先扬后抑，为油价*部分支撑。
　　
　　因昨日受圣诞节假期的影响，固定周三API库存报告将推迟至周四05：30公布，同样的周三的EIA原油库存报告将推迟至周五00：00公布，投资者应悉知
　　
　　原油技术面分析
　　
　　原油从周线上看，上周录得一根阴十字星，布林带开口状态，5日均线与10日均线交6679缩口，5日均线与10日均线走势平缓，油价下方受到布林带中轨的支撑，上方54美元形成强力压制。MACD红色动能缩量，指标偏弱。综合来看，上周油价整体处于震荡走势，原油是先一度冲高而后回落的，而上周的走势也是冲高后回落，但上周尾段到本周却依然没有突破前期高点，说明现在行情第二次在测试阻力，预计油价本周高开后走一波回落，回落到下方支撑位会展开反弹，然后油价会单边上涨再次试探上方的阻力。操作上北千山建议以回调做多为主。
　　
　　原油操作建议：
　　
　　1、建议52.6美元上方做多，目标看向53.7美元附近，进一步看向54美元上方，止损在52.2美元下方;
　　
　　2、建议触及54美元后轻仓做空，目标看向53.5美元附近，止损0.2美元。
　　
　　多空单被套如何解套：
　　
　　1、首先，我们要明确的是，做投资是为了赚钱，而不是为了套单赔钱。那么为什么会套单，一是老师的实力不行，方向做反。二是自己的单子没有做好风险控制措施
　　
　　2、单子被套，一定要严格止损，及时离场。不可逆势抗单，否则只会造成无法挽回的损失。
　　
　　3、高位多单：多单如果是轻仓且点位不是太高的话可以等反弹一点再小损离场，或者回踩不破位的话，可以布局多单，上去两手多单全部离场，弥补之前的损失，如果是重仓，建议先减仓一部分，然后设上目前支撑位置的止损，及压力区的止盈。低位空单：做短线的，如果是高点附近的、或者位置还行的空单建议逢低走掉，反手做多，回补损失。
　　
　　4、空单被套单20个点以上，仓位风险率低的，建议直接止损出局;风险率高的，减仓等待上涨小损出局。
　　
　　具体怎么解单？
　　
　　1、先解逆势单；
　　
　　2、先解盈利单；
　　
　　上面两种方法中的个人更偏向于第一种。因为我们锁单的目的是防止损失，那么当行情明朗时，把逆势单解掉即等于切断了损失源。但要注意，逆势单并不等于亏损单。
　　
　　另一顺势单可选择行情走得差不多了再平。
　　
　　第二种方法，选择的是先获利，另一单可等回调或反转时再平。但回调和反转时又涉及到判断时机的问题。如果另一单如未能及时平掉则很可能要转为中长线。以上便是笔者经过多次实战经验得出的结论，希望可以帮到大家。
　　北千山唯一策略分享QQ：964645432薇信：beiqianshan789
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　　文/北千山/V芯beiqianshan789
　　
　　

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