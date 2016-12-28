[技术分析] 赵虞人：12.28原油多头信心逐步增强，油价冲破短线阻力 [复制链接]

赵虞人：12.28原油多头信心逐步增强，油价冲破短线阻力



行情涨涨跌跌都能创造利润空间，关键是要能把握住，每一波涨跌都是有原因和规律的，只要思路正确了，赚钱不是什么难事。对于新手而言，找一个分析水平合格，尽职尽责的指导老师是很重要的，毕竟你们不会分析，做单如果靠碰运气，想要赚钱是不太现实的。如果你现在亏损的很严重，很迷茫，感觉看不到希望了，请及时作出调整，该换老师的换老师，该换平台的换平台，不然肯定还会亏损。没有不赚钱的投资，只有不赚钱的操作，跟对一个老师，受益一生。







目前部分OPEC成员国已经着手安排减产行动，委内瑞拉表示，该国原油产量计划在2017年1月开始削减9.5万桶/日，从而支持石油输出国组织(OPEC)达成的减产协议。阿联酋最大酋长国阿布扎比国营石油公司向消费者发布通知称，计划将Murban和UpperZakum油田的原油供应量削减5%，同时将Das原油出口终端出口量削减3%。科威特和卡塔尔石油公司也告知消费者将削减1月份的原油供应量。OPEC于11月30日达成了2008年以来的首个减产协议，其中沙特承担了较大部分的减产指标，计划将该组织产量从2017年1月开始削减120万桶/日，重回2016年1月水平。







此外，OPEC和非OPEC产油国联合组成的减产监管委员会将于1月13日举行会议，共同商定如何切实落实减产计划，这也为油价提供了进一步支撑。 在线指导惟欣zyuren6。









赵虞人——原油行情走势分析及交易思路解析









原油方面由于圣诞假期影响，API和EIA数据将延后一日公布，需要重点关注。昨日原油继续震荡上行，日线已经突破上周反弹高点，走势偏强，有反弹上破的可能，昨日盘中赵虞人直接给出53.10-53.20做多上看54.0.近乎捉到日内高低点的利润，因此今日的交易思路赵虞人建议继续以逢低做多为主。下方关键支撑已经上移至53一线，以此为分水岭，在其之上可继续做多看上破，今日的主要交易时段还是放在欧美盘。









技术面上：日图阳线收在10日线之上。多头继续蓄势破高阶段，目前临近此前的高点越来越近，周图踩着5周线线震荡上升，不过本周同样面临年线月线周线的收官。不排除还会在高位反复蓄势，不过整体趋势看多不变，小周期回踩不影响大周期看涨。在小时图中可以看到，小时图冲高收盘上吊线，配合附图MACD指标高位死叉拐头向下，短线有回调修正需求。结合52.20的浪形上涨。目前空间释放较大，而途中并未进行回踩确认，所以短线防止出现K线形态的调整，具体看亚欧盘回调的空间决定多空强弱。昨日美盘时段原油突破日内盘整区间后，没有充分回踩53.3，只是小幅回踩后便继续拉升，因此今日赵虞人惟欣zyuren6比较看好的做多位置就在53.3-53.5附近，如果亚欧盘回落不破，美盘前后在其附近可继续进场做多，止损53之下即可。

















独家策略





1：回撤53.3-53.5做多，止损53.0，目标54.50





因各平台点位差异，也因为网络发布的延时性，操作建议仅供参考，请做好风险控制，具体操作方案以赵虞人老师实时指导为准





赵虞人——有了投资方案，投资者再也不用担心风险了





年前，为了能够更好为各位投资朋友保驾护航，公司风控部门将专门为实仓客户量身定制投资方案：





1、风控设计概况：





（1）确定投资资金，进行个人风格描述，客户投资要求描述，包括个人习惯投资时间，对利润、风险的回报比率等；





（2）上述资料由风控部门进行专业级别的风控方案设计，让投资过程中风险性压制到正常均值之下，分为A类风险级别、B类风险级别、C类风险级别；





（3）交给分析师进行投资方案最终设计，短、中、长线设计。





这一套方案出来，你想不获利都难！





2、关于风险级别的设计：





A类风险是我们风控部顶尖风控师设计的，设计要求资金在80w以上，远远低于其他级别资金的亏损率，让你的资金保值性大大提高，相比于B/C类的风控最少降低40[%]的风险！





B类级别风控设计，由经理级别风控师设计，要求资金在30w以上，属于中级风控方案，虽然是中级，但是比起你们现在乱操作，老爆仓简直是天壤之别,让你能够保护好自己的本金，从而获得利润。





C类风控级别，由我们风控部骨干风控师设计，资金要求10w以上，虽然和A/B类的风控方案无法比较，落后较多，但是能说的是，这套方案也是能很好控制你的风险，为你保驾护航的。





对于很多投资朋友不愿意一下子拿很多资金投资，赵老师就说一句：资金大=安全=更强的操作灵活性=更高的盈利概率，而且资金除了你谁也动不了。















