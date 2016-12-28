谭灿芸：原油投资如何获利？为什么亏损的总是你？ [复制链接]

谭灿芸：原油投资如何获利？为什么亏损的总是你？

现货市场不同于其他金融投资，对于消息面的拿捏相当重要，没有专业的人分析消息，没有相对的技术分析水平，贸然入市，有几个散户不亏损的？但是亏损后要找到办法，失败是成功之母，其实大多数人做生意做投资都没有一开始就成功的，灿芸相信包括现在看这篇文章的你，只有通过不段的吸收新的信息，不断的吸取他人建议，不断的学习，才有了你现在的成就。同样，做现货投资也是，没有一入市的常胜将军，只有在不断的盈亏过程中，自己反省，总结出自己的不足，进而改正才是最重要的，市场不可怕，可怕的是你畏惧它。



在经过失败之后的经验是极其宝贵的，而在原油投资过程中如何才能获取高额盈利?一直以来都是投资者极为关注的话题，下文谭灿芸引用一位投资老手的经验何自己多年的经验来为大家解答这个问题。



总结技巧如下：薇鑫tcy90935



第一：空间



市场上无论是分析师还是投资者，都过于看重价格的涨跌，没有抓住风险投资的核心——在价格波动中寻找盈利空间进行交易。



即使看涨，价格涨到了趋势的高位区，再做多，上面的盈利空间将非常小，而面临的亏损空间将是非常大。但是在价格可能上涨的低位区购买，面临的盈利空间将非常大，而止损空间非常小。









第二：方向



做交易，选择做多和做空，这个是由方向决定的。判断方向只是个概率，没有任何一种模型或方法能对价格的涨跌的判断保证100%。不懂技术分析的人以为交易的成功率是50%，但不凭借外界的力量自己交易的统计结果的成功率是远远小于50%。



因为没有抓住价格涨跌本身的规律。价格是在波动的，当价格上涨时，进行追涨买入交易，价格接下来却下跌;当价格下跌时，进行追跌卖空交易后，价格又选择上涨。如此反复交易，结果是连续错误，准确率远小于50%，资金是连续亏损。



而专业分析师都有一套分析系统、投资方法和风控方法，对价格涨跌的判断准确率一般维持在一个比较高的水平，给投资者的建议不仅仅是简单地买卖和错了就止损这么简单地动作。



这个市场，交易准确率不维持在70%以上，是很难赚到钱的，因此借助专业分析师的力量是非常有必要的。



第三：仓位管理



在交易的过程中具体维持几成仓位来操作，严格意义上这种说法是不准确的。每一次仓位的选择，要看这个交易机会的报酬风险比是多少，以及对价格涨跌的判断的把握度是大还是小，同时还要考虑投资者的风险偏好。



机会好(报酬风险比比较大，对接下来价格涨跌的判断比较有把握，风险偏好型投资者)，仓位可以适当的放大;机会小(报酬风险比比较小，对接下来价格涨跌的判断把握性很低)，仓位就要小。



好机会做多一些，差机会就要少参与一些。比如，在下跌趋势中，高位区，仓位可以适当大些，但是当价格跌了很多的时候，仓位就要逐步降低。







每天看着灿芸说什么客户赚了多少多少的，看着灿芸每天发的喊单盈利截图，肯定是有会产生怀疑和疑问，下面灿芸对于你可能出现的五问进行解惑：灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774



很多人问，真的有这种盈利模式吗？真的能够赚到上百万甚至上千万吗？我在这里很负责的告诉你，每个有实力的分析师都有相应的交易系统，只是能否很好的运用交易系统而获得收益，就各凭本事！



很多人问，为什么在操作中会亏损？我在这里也很负责的告诉你，世界上没有完美的交易系统，不可能不出现失误的情况。100%完美的交易系统在我的工作生涯中，至今没有见过！而我们要做的就是如何运用好交易系统去减小。



很多人问，亏损亏怕了怎么去解决？首先我们不得不承认，在这个市场是肯定能赚到钱的，至于能否找到那个带你赚钱的人，就是至关重要的！



很多人问，老师你的客户是怎么赚这么多？首先交易系统的完整性，其次盈利模式是可复制的，这里不得不提到一点，就是我的客户执行力，而对于一些执行力不是很好的，我这边都是在前期及时发现问题，及时停止操作，通过与客户交流，寻求双赢的办法。其实有很多的交易系统是非常不错的，都是经过长期实盘试验能达到不错的收益，但为什么我们赚不到钱，很关键的一点，就在你们的执行力上！第一次出现亏损之后，你们还能坦然面对。当第二次出现亏损之后，你们开始怀疑。当第三次出现亏损之后，就开始变得不稳定，选择性下单或者不下单！其实回过头来，我们可以很清楚的看出问题所在，一方面是交易系统出现问题，另一方面是自身出现问题！



很多人问，我跟上操作真的赚钱吗？我的回答是：肯定！一定！选择大于努力，思路决定出路！跟上这套交易系统，赚钱是一定的。只要你拥有足够的执行力，帮你实现5倍！10倍！20倍的收益是很简单的事情！



市场天天在走，行情天天都有，祝愿你在今天的操作中能满载而归，如果有交易不顺利的，随时都是可以联系谭灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935，灿芸会根据你的情况，帮你走出困境！



后悔，是最浪费时间的事，让我帮你，麻烦伸一下你的小手，连手都不伸，如何帮你走出困境!我是谭灿芸，你投资路上的良师益友。



文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935



