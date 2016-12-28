刘挪薇：原油冲54美元后高位盘整，12.28后市操作建议及解套策略 [复制链接]

刘挪薇：原油冲54美元后高位盘整，12.28后市操作建议及解套策略



文/刘挪薇（微信：lnw6668）



如果说成功是彼岸，所有航行的人其实都看不到，能看到的一定是小河沟。成功，其实薄如一张纸，穿过了你才会知道，但是，在没有抵达之前，它是那么遥远！许多人都是在九十步之后倒下的。九十步之后，每一步都比之前所有的步履更艰难。





12.28市场资讯：



虽然近期原油市场的关注焦点集中在石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的联合减产协议上面，但美国方面其实也暗流涌动，该国战略原油储备策略的调整说不定就在新的一年给油市带来巨大冲击。美国能源部(DOE)已经开始改变维持了半个世纪之久的战略原油储备(SPR)增加趋势，或最早于2017年1月开始出售部分战略储备原油，从而敲响料将持续数年的储备削减行动。美国国会已经授权能源部出售价值3.754亿美元的战略储备原油。



实际上，美国出售战略储备原油的部分动机正式为了SPR本身提供资金。美国战略原油储备计划是从1973年开始实施的，当时是为了应对阿拉伯世界更多出现的石油禁运局面。美国战略原油储备系统能够储存超过7亿桶原油，主要分布于路易斯安那州和德克萨斯州，是世界上最大的战略原油储量，旨在为美国保存90天的原油供应量，以防出现突发情况。



12.28原油技术面分析：



技术面油价走势情况，4小时上的均线上看近几天油价还有一段升势，油价走出的结构仍然是扩散三角形态，此期间，油价不断试探顶部，几次的冲高回落给出了一个比较明确的震荡走势，长远的走势在日线上看来，周三的EIA会出现一些转折，在不断的涨势中，肯定是会在中间出现一次回落，这样的行情往往发生在指标极度强势的时候，也就是说涨势正酣的时候，指标越来越强势，到达极点的位置，开始由强减弱往往说明了这里是一个顶点的位置，虽然很难判断，但是随着这几天的波动，根据波幅，算定每天的新高之后，行情总有回落，挪薇滕逊：叁壹壹肆陆玖肆二四七说明我们可以在高位处去布局空单，这相当合理，也是机会的时候，所以操作挪薇建议高空为主。





12.28原油操作建议：



1、下方53做多，止损0.4，目标看54美元附近；



2、上方54.5做空，止损0.4，目标看54美元附近。



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12.28解套策略：



无论是震荡行情还是单边行情，既然套单了，首先不要慌，在第一时间有没有顺势做单？套单解套其实没那么复杂，套单了不要死扛，顺应趋势进场，严格设止损，还是可以解决大多数人的问题的。同时挪薇提醒套单的朋友一定要注意，不要再次贪心犹豫而弥足深陷；在这个市场上，不缺老师，不缺分析，更不缺操作建议。如果你还在迷茫，如果你还在市场上不断寻找老师，如果你还在为赚不到钱苦恼，那么你还在犹豫什么，实力打造经典，成功绝非偶然。挪薇宫中皓丨刘挪薇财经专栏 能做的就是用我多年的研究经验，给你专业的帮助。





12.28挪薇静待有心人：



年底了，你在职场怎么样？你在生活中怎么样？你在投资路上怎么样？也许你在职场如鱼得水，在生活上幸福美满，在投资路上小赚一笔，这样的日子可能让你生活舒服至极，但是我还是想说你应该可以做的更好的，挪薇薇新：lnw6668相信每个人的身上都有一股潜力，你有他有心意也有。



这一年来我们不可能遇到的每件事都是顺心的，想想你是不是可以把这就是做好，而不是忘记了，在2017年遇到这样的问题你会直接解决；但是也有多少人是这样的，投资路上不顺，生活不好，职场不稳定，我想你是不是更应该去总结问题了，为什么别人能做好你却做不好，别人能赚钱你却不行，这都是需要去总结的，争取明年给自己一个好运年年。最后赠送大家一句话：长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。



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撰写：刘挪薇，中瀚集团首席分析师；致力把握经济金融走势，对现货原油、黄金白银、铜、沥青等投资产品有深入的研究，如果你做单不顺或投资资金缩水，可以关注挪薇。每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的实战经验，给大家帮助，让您的投资决策和经营管理走在一条正确的航向上。