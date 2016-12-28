[长线是金] 张皓晟：减产协议越发临近，多头消息势不可挡！ [复制链接]

消息面资讯：



周三(12月28日)亚盘，国际原油价格处于54美元附近下方，美原油11月期货目前交投于53.81美元/桶，布伦特原油12月期货目前交投于55.96美元/桶，OPEC与非OPEC达成的15年来首个减产协议周日开始生效后，供应将收紧的预期支撑油价，但美元再次冲上103高点致使油价回落。



OPEC与非OPEC产油国达成的减产近180万桶/日的协议将于2017年1月1日正式开始实施。OPEC秘书长巴尔金都北京时间周二(12月27日)表示，OPEC和非OPEC国家减产协议监管委员会将于1月13日在阿联酋会面。市场分析人士认为，这或是协议将得以落实的初步迹象，提振了市场的乐观情绪。



委内瑞拉石油部表示，委内瑞拉国家石油公司及其子公司将从2017年1月1日开始，在不破坏其国际合约承诺的前提下开始履行减产协定，其将根据目前协定中现有的条款减少主要原油销售合约中的供应量。



就目前而言，大多数市场参与者都对参与减产行动的国家将在头几个月时间里遵守产量配额持乐观立场。原油价格在整个12月份都呈现出稳定上涨的走势，持看多立场的分析师预测到明年上半年油价将突破每桶60美元的关口。



温馨提示：近期由于圣诞假期影响，API原油库存报告会推迟到北京周四（12月29日）凌晨05:30公布；EIA原油库存报告会推迟到北京时间周五（12月30日）凌晨00:00公布。



原油技术分析：



原油昨日早盘油价小幅回落，短线高位交投，欧盘反弹回升，随即下跌震荡。美盘前拉升开盘后延续多头油价一度高企54.1美元。从四小时上看，今日原油冲高回落，预计油价围绕53.5至54区间震荡，目前K线运行于布林带上轨附近，短均线MA5与MA10向上交金叉运行，下方受MA60支撑，附图MACD红色能量柱显现并伴随快慢线交金叉向上运行，KDJ指标超买区向下死叉粘合;综合来看，张皓晟老师建议回落做多为主，高空为辅。



美原油操作建议：



1、建议54.0美元附近做空，止损0.4美元，目标53.5-53.2美元；



2、建议53.2美元附近做多，止损0.4美元，目标54.0-54.2美元；



现货白银技术分析：



技术面日线上，隔日结束三连阴的走势上穿5日均线录得一根阳柱，布林带开口运行，K线运行于布林带下轨附近，5日均线有望拐头向上与10日均线交金叉。四小时线上，布林带三线持平，K线上穿布林带中轨，布林带中轨与30日均线前期15.9的压制位变成了现在的支撑位，MA5和MA10均线交金叉向上运行，MACD指标快慢线金叉向上发散运行，红色动能住放量，KDJ指标死叉后向上发散运行。综合来看，白银经历了美联储利率决议加息后的补跌，但周线前期低点仍为短线市场给予很大的支撑作用，隔日银价走出了一个冲高回落的行情，之前也是一直在说的白银正在筑底，昨天上涨的信号就表明已经筑底成功，将要迎来一波反弹，总体还是偏多头趋势，日内上方主要关注16.0位置，若突破则进一步看向16.2。



现货白银操作建议



1、16.2美元附近做空，止损0.2美元，目标15.80-15.60美元附近；



2、15.8美元附近做多，止损0.2美元，目标16.00-16.20美元附近；



以上文章由张皓晟指导原创撰稿，文章仅属个人观点(各平台点位不一致，无法一一给出，实时行情关注笔者)以上仅供参考，投资有风险，入市需谨慎，风险自担。



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