谭灿芸：12.28原油回撤继续看涨API预利多，白银多头要爆发？ [复制链接]

谭灿芸：12.28原油回撤继续看涨API预利多，白银多头要爆发？

什么叫趋势，趋势一旦形成永不言转，除非有外力使它发生改变，原油从42.95做底上涨，大方向，战略上我们一直坚定做多持多，原油目前仍没有见顶信号，单边行情以趋势为主，大方向、策略及级别以趋势为主，短线操作把控好点位及仓位管理，原油经历过昨天跳空高开3美金的后展开回调，短期已经基本到位，接近2美金的回调幅度基本差不多，大的趋势和方向暂时都未改变，短期的回调亦或是反弹基本到位，从上个月中旬的开涨，至近期的回调，上涨-下跌，顺势、市、时而为，因势而变，抓住了趋势，把握了拐点，心就是稳的，盈利也是稳的。







===油价回撤继续看涨且看API提振===



日内交易迄今油价持稳，因谨慎情绪重返市场，美国API原油库存数据即将公布，市场继续关注OPEC和非OPEC产油国达成15年来的首个限产协议，该协议最快本周日被实施。



周二油价录得强劲上涨，因市场在OPEC和非OPEC达成限产协议后市场对2017年油市收紧充满信心。此外，流通状况清淡以及不规则波动也夸大了油价的上涨。



委内瑞拉表示，原油产量计划在2017年1月开始削减9.5万桶/日，从而支持OPEC达成的减产协议。1月1日是OPEC和非OPEC产油国减产协议的生效时间，双方计划合力减产近180万桶/日。



委内瑞拉石油部长EulogioDelPino表示，，在OPEC达成协议后，库存水平将回归均衡状态，布伦特油价应该会稳定在每桶60-70美元之间。委内瑞拉的出口篮子油价可能较目前水平上升10-15美元。



灿芸24小时腾讯指导909351735综上所述，国际原油价格短线上行承压，晚间API库存公布，建议投资者谨慎操作。因OPEC减产利好，原油价格短线上行动能较足，晚间API库存公布，市场预计利多原油。



===原油白银趋势分析及操作思路===



原油技术分析：薇鑫tcy90935







【原油昨日53.10多单止盈今日53.0之上看多】原油周二拉升收高。亚盘围绕53.0附近守稳修正，欧盘蓄势破高，美盘延续，依然是保持队形反弹节奏。虽然空间相对偏小，刚好维持1美元的波动。最高触及54.06高位，昨日盘中直接给出53.10-53.20做多上看54.0.近乎捉到日内高低点的利润。日图收阳。、小时图冲高收盘上吊线。配合附图MACD指标高位死叉拐头向下，短线有回调修正需求。结合52.20的浪形上涨。目前空间释放较大。而途中并未进行回踩确认。所以短线防止出现K线形态的调整。具体看亚欧盘回调的空间决定多空强弱。强势修正。应该守住昨日低点53.0上方走修正。反之下破53.。则转为弱势修正。并且日内难破高。目前偏向强势修正后继续冲高。操作上回踩53.50做多。下破53.0则调整思路。 灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774



12-28(周三）原油交易策略：薇鑫tcy90935



（1）53.50-40做多止损53.0目标54.50



（2）下破53.0调整思路！



白银技术分析：



昨日现货白银市场早盘回踩15.68的位置后行情就开始拉升过程，盘中突破周五高点15.85的位置后行情快速上行最高触及到了16.036的位置后行情遇阻开始整理过程最低给到了15.762的位置后二次反弹，最终日线收线在了15.944的位置后，日线以一根上影线较长的大阳线收尾，而这样的形态收尾后，今日的行情延续低多思路，点位上，昨日早盘15.7的多止损方到15.6持有。灿芸24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774



（1）15.8-15.9附近多，止损15.6，目标16，破位看16.15-16.2，之后看16.6和17



后悔，是最浪费时间的事，让我帮你，麻烦伸一下你的小手，连手都不伸，如何帮你走出困境!我是谭灿芸，你投资路上的良师益友。



文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935



