[实战看盘] 当心掉陷阱，好多股熬不得！ [复制链接]

重要提示：周二市场再次出现折腾震荡，折腾震荡背后个股量化数据出现了“两极对峙”的态势。不同的主导动能数据情况将直接决定此轮回升之后个股未来的走势情况。 请迅速在电脑或者手机浏览器中直接输入“博尔量化.net”，回车后进入量化平台查询个股资金行为查询，或者直接添加“BULL591”博尔公众微信查询。 年年年底骗局多，陷阱多，之前和一个上海有点名气的证券分析师聊，他就对现在的行情说了四个字“心有不甘”。年初熔断，谁都逃不走，然后好不容易到11月的时候都回来了，还小有盈利，结果短短两三周，又折回去20%，哪里甘心。并且还和我说，有他这种遭遇的人不在少数。对此，如果看我文章的朋友现在也有点不甘心的话，那先到电脑或者手机上面，在浏览器里面输入“博尔量化.net”，然后再去量化一下手上股票的交易状态，然后就可能能发现，有的不甘心真能让你得到一个更好的回报，但更多的不甘心，是会万劫不复的。 真的能上去的一定是少数，并且我量化下来有很大的共性，就是能上去的好股也会有调整，但调整背后的主导交易的力量和砸盘完全不同，砸盘的做空主导是肆无忌惮的，而那些好股，有做空主导也是微弱的，并且一两天之后就出现了蓝色的空头回补主导，说明空头已经收手，买回来了。下面图里的股票大家一看就明白。 这种做空主导微弱并且回补收手的股票之所以容易涨，道理很简单的，就是空头不打算做，自然向上做多的阻力非常小，一上攻就特容易出长阳。当时我是把这些都和那个分析师朋友说了，也微信上发了他里那个量化系统的入口，做股票的时候，人一旦起了心魔，专人人士也会一叶障目的。大家真的有必要用电脑或者手机浏览器，输入“博尔量化.net”去量化一下，即便觉得自己的股票好，也要去看看最近的做空主导是真的小还是假的小。 接下来这样的股票不是仅仅是不少，而是会非常的多。大家也可以从“博尔量化.net”去量化，我想谁都不想自己的股票被这么强的做空主导把，但恰恰接下来很多股票就会使如此，能做的就是自己别摊上。大家先去量化清楚，在做定夺吧。 博尔量化.net 平台整理 2016-12-28

