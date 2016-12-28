[聊股沙龙] 涂圣凯：同一片舞台，为何有人成功，有人被淘汰？ [复制链接]

经过最近几年的风雨洗礼，国内的保证金交易投资者大部分有了1-2年或者3-5年的投资经验。每个人都在努力追求一个理想的结果，但实事求是的讲，并非人人都能得到自己想要的，大多数的投资者尚未如愿以偿。那么，这背后的原因是什么？投资者怎样才能得到自己想要的结果呢？



答案在于习惯，交易习惯决定交易结果，正确的交易习惯产生正确的交易结果，错误的交易习惯产生错误的交易结果，用错误的习惯追求正确的结果，无异于缘木求鱼。



大多数投资者在开始之时，往往是被机会和利益迷惑，而忽视了“凡事预则立”的古老格言。很少有人在开始时能得到正确有力的指导，匆匆忙忙开始后，就会被一次次的涨跌和盈亏迷惑，深陷其中而不能自拔。待到愁肠百结时，才发现一路的跌跌撞撞，已经养成了一堆坏习惯。



习惯的力量是极其巨大的。人的本性就象山间的河水，总是寻找阻力最小的路径前进。尤其在面对不确定性的时候，人会本能的遵循以前的习惯，而不会也来不及考虑以前的习惯是否正确。结果就是坏习惯不断发挥作用，陷入一次又一次的恶性循环。



习惯一旦养成，就很难改变。这是人的惰性使然。但是错误的习惯必须被改变，也只有将错误的习惯变成正确的习惯，投资者才能得到想要的交易结果。



改变习惯，可以从降低交易频率开始。因为交易频率越高，短时间内要做出的决定越多，人就越容易沿袭以往的习惯，而交易频率一旦放低，投资者会有更充裕的时间思考然后做出决定，这就有了改变以往习惯的可能。既然很少有人一开始就能得到专业的指导和训练，大多数投资者还是需要摸着石头过河，而不能不管三七二十一先跳到河里再说。对于大多数人而言，在缺少指导的情况下，也许一周做出一次的交易决定更加实际，也更加容易得到自己想要的结果。



从一个错误的习惯过渡到正确的习惯，有很多的路径可走。那么有没有捷径呢？捷径是存在的。捷径在于我们不需要知道、甚至亲身体验所有的错误习惯才能找到正确的习惯，而是直接养成正确的习惯；捷径在于不是从错误的习惯开始，而是从正确的习惯开始；捷径在于不是从错误中寻找正确，而是用行为验证正确的习惯。捷径在于直接了解、学习、养成、保持正确的交易习惯。做到这一点，首先需要找到愿意指导你的老师才行。



对于大多数已经养成了一些坏习惯而又希望得到想要的交易结果的人而言，现在需要的是洗心革面，重新做“人”。你改变的速度，决定了你到达目标的速度，决定了你成功的速度。



错误的习惯会造成伤害，但正确的习惯会带来令人喜悦的结果。



经验一：合理控制仓位。这是第一位的，因为只有合理控制了仓位，你才有稳定盈利的机会，不然，你的帐户纵然有过赢利，到最后也会一败涂地。一般将资金的5-10%入市，如果你的帐户资金只有1万美金，那么，你首次进单最好是不超过一标准手（100盎司），不管是多或空。在行情较好的情况下，进场单子有获利情况下，可以0.5手一加一加的来做，仓位不要超出2标准手，相反，如果进场单子在亏损，千万不要逆市加码，除非你有几亿的资金可以撑。同样，5000美金的帐户，最好做0.5的单子。



经验二：进场之前就设置止损。一般2-7美金为宜，或在支撑点下方，阻力点上方。为什么要设置止损，我举个例子：我公司有这样一个客户，开户5000美金，两个月下来做得不错，做单从来不设置止损，这样的确让许多本来该止损亏损的单子转为获利，一下来赚了5000多美金，帐户番了一番。后来在641那波行情中，空单坚决不设置止损，这一单就亏损完毕了他的1万美金。不设置止损等于你每做一单就可能导致帐户死亡。



经验三：心态控制。很奇怪有些客户，赚的时候赚个1到2美金就平仓出局了，亏损的时候20美金以上还继续留，舍得亏钱缺不舍得赚钱。要知道一个成功的操作者正确率未必达到50%，但是这不足50%的盈利机会要把亏损赚回来之外，还赚了一番。经验四：趋势做单。有些投资者整天在想这个市场跌了这么多，应该是个底了，于是就多单进场，或者在想涨了这么多，应该是头了，于是进卖单。往往市场都会让这些人失望，为什么呢？因为市场不是想当然，市场是有它的规律的。我进单之前都有个技巧，看市场是偏多偏空，在小的回调后趋势进场做单。追涨杀跌不可行，讲究技巧才重要。



温馨提示：投资有风险，入市需谨慎。当你独自一人做单时一定要心态平和的去做，如果觉得自己的心态不适合做单了就离开电脑去休息，或者你找一个可以给你指导建议的老师，这样才能保证你在这个市场不被淘汰；这个市场没有绝对神准分析，只有摆好心态，严格按照操作流程来操作，才能达到小亏大赚，这样才能稳健的盈利。



建议广大投资者在操作时要拥有一个平常心,洞悉行情的本质，完全实事求是的心理状态。进而养成好的做单思路，相信：养成一种好的做单思路，方可收获一份好的财富！文/涂圣凯撰V信tushengkai886



