[实战看盘] 数字江恩解盘2016.12.29（周四）等待3100区间之后的抉择 [复制链接]



全国只有本人敢说是中国股市技术解盘第一人，因为本人怎么说，大盘必须怎么走。本人逃顶了3301，然后一路告诉大盘只有反抽，没有反弹，分别低吸了3189的反抽，3118的反抽。然后最近告诉大盘会围绕3100做一个震荡，低吸了3084和3068点位的反抽，我们做到了下跌也必须赚钱的轮动。这就是《轮回理论》的真实魅力，就这。



我们不但做股票牛13！就是期货运用本人的理论也必须做到牛13！上截图，只有真实的学员截图，才是 最真实的证明。



2016.12.29（周四）等待3100区间之后的抉择

下面开始技术解盘：



在昨天的解盘当中已经说过了，为什么3068的反弹收到了高度的阻碍，连3144都无法逾越。其实是3128不去逾越都变成了好事，因为大盘3144-3068是一个B轮的回踩扩展，这个扩展必须要经历时间周期的消化，也就是时空转换，这个转化就是在3100区间震荡的结构。而震荡之后大盘必须要有一个抉择，这个抉择是力度的体现，下面我就说一下如何体现。



2016.12.29（周四）等待3100区间之后的抉择

也就是绿色的轮峰线压制，这里未来要想突破，必须是有力度的，也就是说，不突破轮峰线，大盘就不可能走好，而突破了必须要有力度，所以未来操作很简单，不突破轮峰线，不动。突破后关注力度结构，这个力度必须要大于3084-3144的波动率，不大于这个波动也不可以。



只要看过《股票趋势轮回理论》这本书的朋友，最近应该都赚钱了，那么现在还是说，本人告诉你的这个点位必须支撑，大盘3100之下，依然有分时买点，而突破轮峰线的力度，就是买点的再次确认，仅此。



以上言论发表于2016.12.28

《本人决定将《股票趋势轮回理论》著作收益捐献》

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中国技术解盘第一人，股知道《轮回理论》《太极理论》创始人