[技术分析] 北千山：12.28日内黄金白银走势分析及操作建议 [复制链接]

文/北千山/V芯beiqianshan789



消息面



2016年金融市场的波浪已快拍在沙滩上，2017年的后浪也会跟接而至；美联储是否会如期加息三次，欧洲央行和日本央行是否会考虑缩减宽松规模，英国zheng.fu如何着手安排脱欧的相关事宜和规避硬脱欧的风险，人民币能否止住跌势，A股市场是否将会迎来牛市，黄金是否已经低位企稳蓄力反弹，产油国将能否如期或如何实施减产，又要再次紧绷神经了。



现货白银技术分析：



从日线上看日内白银在利好的刺激下收取一根阳线，从而结束了白银三连阴局势，布林带持续开口运行，K线位于布林带中下轨之间运行，MA5与MA10持续交死叉向下且10均线于16.12一线形成短线反弹压制。白银早间开盘后延续昨日上行走势，布林带指标开口状态，K线指标于15.95美元上方震荡上行，可见短期内空头力量不足。昨日银价在MA5与MA10交金叉向上于15.8美元一线形成强势支撑，k线上方突破16关口后承压回落，多头能量强势，MACD红色动能放量，指标强势。今日早间开盘白银未出现回调，那么说明目前白银上涨动能较足，那么日内上方先关注16.2美元的压制，上破看向16.4-16.5美元一线，下方先看15.8美元的支撑。那么日内白银趋势先看回落，北千山预计亚欧盘行情先涨后跌，美盘预计行情先看下方支撑和上方压制的力度，破位顺势操作即可，做单思路以多头为主，提醒做单严格带好止盈止损，具体的实盘操作建议及策略可添加微信：beiqianshan789，北千山在线指导！



白银日内可参考操作建议：



1、建议在15.80-15.85美元一线多单，止损0.3美元，目标看16.0-16.05美元附近；



2、建议在16.10-16.05美元一线多单，止损0.3美元，目标看15.9-15.85美元附近；



现货黄金技术分析：



隔日金价收录一根长上影阳线，黄金昨日冲高之后迅速回落，虽然突破至1151.8一线，但是未能企稳，且回落到1140位置。此前一直强调的1142一线未能企稳，看多就存在诸多的风险。从日线上看，布林带持续缩口向下运行，K线位于布林带中下轨之间运行；四小时上看，布林带张口运行，K线涨破布林带中上轨之间运行，MA5与MA10交金叉向上分别于1139.8和1137.1一线形成强势反弹压制和强势支撑位。从技术面分析，日K线上形成二连阳，布林带持平下行，MA5、10金叉即将闭合。综合分析看黄金因中国传统节日带动的黄金实物需求或将助涨黄金走势，即后期有上涨时机。上方重点关注1145附近的压力位，破位则看向1150附近，下方重点关注1138附近的支撑位。北千山认为黄金多头之势开始发力，思路也可以转化为低多，操作上北千山建议开始布局多单。具体的是实盘操作建议及策略可添加微信：beiqianshan789在线指导！



黄金日内可参考操作建议：



1、上方反弹1144附近做空，止损4，目标1139附近，



2、下方回落1136附近做多，止损4，目标1141附近



市场就像一个大染缸，如果连续出现亏损，你的心态就像被万千蚂蚁腐蚀甚至一蹶不振。在这个市场，盈利就像家常便饭，而亏损也会如影随形，成功秘诀之一就是拥有一个好心态，学习一些实战技巧。技术讨论也好，实战操作也罢，北千山随时恭候。

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