[聊股沙龙] 涂圣凯：手把手叫你如果解决锁单与解锁 [复制链接]

在行情走势复杂的情形下越来越多的实仓客户面临锁单这个问题，让好多的投资朋友们郁闷纠结，下面为大家分析介绍一下关于解锁这个问题！锁单分为两种：锁损单和锁盈单。其实锁单本人是不建议大家去操作的，严格设立止损或者及时获利了结即可，有言说道：锁单容易解单难，解单难，难于上青天！可见解单的难度与麻烦程度。如若操作不当小损失极有可能变成大损失。下面分别来讲一下锁损和锁盈。



一、锁损



1、为什么锁损。如果你能严格止损，我想并没有必要走这一步。一般在出现下面情况时才会锁单：一种情况是下单后行情变得不明朗，判断不了方向时可以选择锁单；另一种情况是你未设止损，而你的账户亏损已经很大时不忍平仓，为了防止更大损失或爆仓也可以选择锁损操作。在锁单后，常常有一个很重要的操作会被遗忘，那就是最好给与分析方向相反的单加上止损，可以稍设高2—3个点，为了防止在真正行情走出之前波动过大而被来回扫掉。



2、怎么解单。解单，就是你在锁单后要选择适当的时机把这个锁给解掉，即把两个单分别平掉，如果永远不平仓，虽然账户上显示的是亏损不变，但除了要承担隔夜单的利息外你后面的操作也会受到影响。解单有两个难点：即解单的点位和时间。在什么样的点位和什么时候解单将直接影响到你账户的盈亏。简单来说：点位最好是找破位，时间一定要找行情方向明朗时。对一般的投资者而言，对点位和时间的把握可能会非常不易，下面介绍两种通过实践后相对较简单可行且易掌握的方法。



方法一：先解逆势单；方法二：先解盈利单。上面两种方法中的个人更偏向于第一种。因为我们锁单的目的是防止损失，那么当行情明朗时，把逆势单解掉即等于切断了损失源。但要注意，逆势单并不等于亏损单。另一顺势单可选择行情走得差不多了再平。第二种方法，选择的是先获利，另一单可等回调或反转时再平。但回调和反转时又涉及到判断时机的问题。如果另一单如未能及时平掉则很可能要转为中长线。二、锁盈锁盈严格来说其实和锁损区别不大，唯一的不同是锁单时账户持单情况一个为亏损一个为盈利。



个人建议是锁盈不如及时获利了结或跟进移动止损，因为多下一单不如行情明朗后再下单。因为锁盈锁住的是盈利，那么解起来相对要容易些，对心理造成的负担也要小很多。虽然这样说，但解单的原则其实与解损单差不多。因为两者想得到的结果相似，一个是减少损失，一个是争取收益最大化。投资中有这样一句话：减少损失就等于获得利益！



文/涂圣凯撰V信tushengkai886



