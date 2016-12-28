[荐股专贴] 老师每天推荐尾盘股，大家可以来关注。 [复制链接]

我的这段话你觉得是营销词，我想说的是我真的只是为老师的实力拉拉票，我觉得我的老师也需要你们的行动来验证他实力，就算你们加了他号对你们没有任何损失，你们为何不去看下呢！对于绝大多数投资者来说，一旦被套，总会陷入舍不得割肉但又无可奈何的苦恼。俗话说的好“一套不解，何以赢千万”，死守着手中被套的股票终究不是一个好办法，那如何才能减少被套的折磨呢？ 老师曾经帮助数以万计的股民朋友解套，熟知各类股民朋友的心理，还曾誓言带领散户都庄家，最近他正在参加年底财经人物的评选，为了积累人气，增加粉丝互动量，大家可以加大神的QQ753948929 验证码：1618 并且会在QQ空间推荐牛股，并且分析当前大盘的走势，声称：不限任何资金量的股民，不限任何年龄段的朋友都可以加。