[长线是金] 张皓晟：现货投资必看！贵金属投资八大心理误区 [复制链接]

在现货贵金属投资市场中，有不少投资者遭遇亏损情况，这是因为很多投资者陷入现货投资心理误区，今日皓晟列出几个投资心理误区，投资者若存在这样的情况的话，希望尽快走出来。



1、心理误区之一：盲目跟风



现货市场被动受诸多复杂因素的影响，其中投资者的跟风心理对市场影响甚大。有这种心理的投资人，看见他人纷纷买涨或买跌时，也深恐落后，在不了解的情况下，也跟风买入或卖出。有时看到别人平仓时，也不问他人平仓的理由，就糊里糊涂地跟风行事。有时谣言四起，由于"羊群心理"(跟风心理)在作怪，致使市场掀起波澜，一旦群体跟风，市场供求失衡，这样往往会上那些在市场上兴风作浪的用意不良的人的当，往往会被这些人所吞没而后悔莫及。因此，投资者要树立自己的买卖意识，不能跟着别人的意志走。



2、心理误区之二：举棋不定



具有这种投资心理的投资人，在进单前，原本制订了计划，考虑好了投资策略，但当受到他人的"羊群心理"的影响，任何风吹草动，就不能实施自己的投资方案。导致乱买乱卖的结果。



还有一种情况是，事前根本就不打算进入市场，还准备观望的投资者。当看到许多人纷纷入市时，不免心里发痒，经不住这种气氛的诱惑，从而作出了不大理智的投资决策。



由此看来，举棋不定心理主要是在关键时刻，不能作出判断，错过良机。



3、心理误区之三：欲望无止



投资人想获取投资收益是理所当然的，但不可太贪心，有时候，投资者的失败就是由于过分贪心造成的。



有利都要，寸步不让。某些存在这种贪心的投机人，并不少见。他们不想控制，也不能够控制自己的贪欲。每当白银原油跟自己方向相同时。总希望它的周期会更持久些，总不肯果断地将部分仓位的利润收起来，总是在心里勉励自己：一定要坚持到胜利的最后一刻，不要放弃有更多的盈利机会!这样往往会把利润转赢为亏。更有甚者，当帐面由赢转亏的时候，不断的告诉自己，这只是回调。最终行情会朝自己的方向运行的。从而导致自己被击垮在有转机的零界点。



有的准备进单的时候，总是盼望价格再好一点，又都迟迟不肯进单。这些投资人虽然与追涨、追跌的投资人相比，表现形式不同，但有一个共同之处，就是自己不能把握自己。这种无止境的欲望，反倒会使本来已经到手的获利事实一下子落空。他们只想到高风险中有高收益，而很少想到高收益中有高风险。



因此，有如格言可鉴："空头，多头都能赚钱，唯有贪心不能赚。"



4、心理误区之四：把市场当赌场



具有赌博心理的投资者，总是希望一朝发迹。他们恨不得一次交易就能让自己一本万利，他们一旦在市场投资中获利，多半会被胜利冲昏头脑，象赌棍一样频频加注，恨不得把自己的身家性命都押到市场上去，直到输个精光为止。当失利时，他们常常不惜背水一战，依旧重仓或者逆势补仓，这类人多半落得个倾家荡产的下场。



所以，市场不是赌场，不要赌气，不要昏头，要分析风险，建立投资计划。尤其是有赌气行为的人买卖现货白银原油时一定要首先建立投资资金比例。



5、心理误区之五：敢输不敢赢



请记住，进入现货，首先应当自信。许多投资者，忍受不了行情的波动。看到稍许回调，便迫不及待地要离场。他们相信，只有把钱装进口袋里才算安全。当然，利润的落袋为安才是真正的利润。但是几次赚的加起来都不够自己去错一次的，这样在概率学上是很不可取的。小编一般建议客户在有把握的行情下，利润要多守守，做到对一次够自己去止损3次以上的方法来完成整个交易的对错把握。



许多投资者，往往赚的非常有限，亏的却非常多。亏多了更舍不得止损。最后导致亏损越来越严重，操作越来越被动。最终走向大家都不希望的结果。其中一个很重要原因就是不敢赢的心理在作怪。



6、心理误区之六：不必要的恐慌



有些投资人因受某些环境因素和"马路消息"的影响，对自己把握整体趋势的信念产生怀疑。作为投资者，要在不利消息面前保持镇定，仔细分析消息的可靠性。尚若证明确有其事的话。还要看这种消息所产生的影响是长久性的，还是暂时的，若是后者，也没有必要太过恐慌。更有一部分人，为了证明自己的判断，像所有能联系到的公司索取操作建议，听八方意见，最终自己成了最无助的人。自己的操作该何去何从?问你还是问他还是问自己?一切都在恐慌中度过。



7、心理误区之七：漠不关心



有些投资者进单后，就不闻不问，听其自然发展。有时甚至全权委托自己的亲朋好友或经纪人操纵，自己很少介入。这种做法在市场处于大势的情况下，确实可以赚不少钱，但是如果是处在逆趋势的环境中，必然会血本无归。



因此，只要你参与了现货买卖，你就是其中的一员，应时时关注市场的动态。不要过于相信自己的亲朋好友或经纪人，而要相信自己，要有自己的判断，自己的投资策略。



8、心理误区之八：不敢输



在充满竞争，充满风险的现货投资市场里，既没有常胜的将军，也没有常败的士兵。关键是要随着市场行情的变化，采取灵活应对的策略。当整体趋势与自己手上持有的单背道而驰的时候，不要被损失所纠缠，而应当机立断，忍痛割爱。一些投资人总存在"不敢输"的心理，当价格上升，赚了差价，兴高采烈。一旦价格下跌，总盼望它能很快升起来，而丝毫不去分析争议趋势，有的甚至乞求上天让短暂的回调结束，其实，这样做只是自欺欺人。最后吃亏的还是自己。



投资也是多半看缘分，如果你相信缘分，相信我可以用心为你做点什么，你可以试着和我交流一下，没有谁能陪你走到最后，也许哪一天你就需要我了呢？专业成就品质，实力铸就信誉。金融领域，博大精深，每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的研究经验，给大家帮助。



（文/笔者张皓晟V信：zhanghaosheng6，关注公众号张皓晟获取每日投资获利资讯，行情走势分析，交易策略指导。）



