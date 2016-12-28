[长线是金] 张皓晟：油价能否破新高，最终归宿OPEC协议减产 [复制链接]

导语：



周二(12月27日)主要市场结束了圣诞假期重新开始交易，但多数交易员仍然在休假之中，市场整体交投非常清淡。在清淡的市场中，较少的资金都能造成市场较大的波动，美元再次冲上103高点，金价在空头回补和实物买盘的支撑下触及两周高位，暴力拉升10美元，而油价则因为对OPEC减产乐观的预期而受到提振，最终收涨近2%。



消息面：



OPEC在11月末破天荒达成八年来首份“减产”协议，OPEC决定成员国集体削减日产量4.5%(120万桶/天)，即日均产量峰值控制在3250万桶/天，减产协议将从2017年1月1日开始正式实施，为期6个月。此后，一段时间内原油价格曾一度走高，站稳50美元/桶上方。



非OPEC产油国也于12月中旬同意削减产量55.8万桶/日，这低于60万桶/日的最初目标，但仍为OPEC成员国和非OPEC产油国自2001年以来达成的首个减产协议，也是非OPEC国家历来为减产作出的最大贡献。



美联储在12月15日如期加息25个基点至0.5%-0.75%，是“大衰退”以来的第二次加息，也是上次加息以来时隔一年之后的再次行动。美联储在声明中表示，考虑到实际和预期的劳动力市场、通胀状况，因此作出加息决策。此后，一段时间内美元指数持续走强，并一度创14年高点。



本周为2016年最后一周，原油市场也将迎来2016年最后一轮API库存、随后EIA库存也相继公布，就目前市场预期来看，API库存将大减利多原油。依当前形势来看，原油价格短线上行动能充足，若晚间API库存再度大减利多原油，油价刷新2016年高点的概率较大。不过，投资者仍须注意OPEC减产报道。



原油技术分析：



从原油连续四小时走势图来看，油价仍位于高位震荡，昨日k线冲高突破布林带上轨目前存在正在修复缺口中，2016就只剩下最后几日，除非OPEC又宣布不减产了，不然油价将持续走高。日内重点关注前期高点54.51。从指标上看，布林带三轨不断向上运行MACD指标多头占据主要优势，KDJ指标位于超买区。综合来看，油价仍有上涨空间，下方支撑重点关注53.50，上方阻力重点关注54.51.上破前期高点后，将会有一波回调，沉着住气的投资者可以晚点再做空单。更多实时行情解析，张皓晟实盘给出。



原油操作建议：



1、美原油价格触及52.6美元做多，止损0.35美元，目标53.0-53.3美元；



2、美原油价格首见54.0美元做空，止损0.35美元，目标53.4-52.8美元；



现货白银行情分析



技术面日线上看，布林带呈开口，K线运行于布林带下轨附近，移动平均线向下发散，MA5和MA10交死叉向下运行，附图MACD快慢线0轴下方粘合运行，绿色动能柱缩量，KDJ位于超卖区。四小时线来看，布林带三线持平，K线上穿布林带中轨，MA5和MA10均线交金叉向上运行，附图MACD双线位于0轴之下，二次金叉，走出“蜻蜓点水”之形态，KDJ开口向上。综合来看，日内白银走出了一个冲高回落的行情，而回落未破15.72一线的强力支撑就表明白银已经筑底成功，将要迎来一波反弹，总体还是偏多头趋势，早间白银操作建议主要关注16.1美元一线，若破位，操作上笔者建议回落做多为主。本人早昨天就给出关注下方15.6一线的强力支撑，不破此位，白银将会反弹有望年内抄底。



现货白银操作建议



1、16.2美元附近做空，止损0.2美元，目标15.80-15.60美元附近；



2、15.8美元附近做多，止损0.2美元，目标16.00-16.20美元附近；



很喜欢释迦牟尼佛说的一句话：“无论你遇见谁，他都是你生命该出现的人，绝非偶然，他一定会教会你一些什么”。所以张皓晟也相信：“无论我走到哪里，那都是我该去的地方，经历一些我该经历的事，遇见我该遇见的人”每一位在读这篇文章的人，感谢与你相遇！！愿大家天天都有好心情。简单的一篇文章，希望会帮助你！



（文/笔者张皓晟V信：zhanghaosheng6，关注公众号张皓晟获取每日投资获利资讯，行情走势分析，交易策略指导。）



