[长线是金] 涂圣凯：黄金白银投资交易短线炒单的利与弊 [复制链接]

如同任何事情均具有正反两方面作用一样，大量短线炒单行为对现货市场正常运行、功能发挥、长期发展同样具有有利和有害双向作用，且有利影响体现为短期，而有害作用则表现为长期。



适量炒单有助提高金市流动性



现货市场有着关系密切的资金盈亏链条。套期保值交易依赖期价与现货价反向波动，避免了现货价不利经营的亏损风险，自然也就失去了期价与现货价有利经营的盈利机会。跨市套利、跨期套利、跨品种套利分别从市场之间、合约之间、品种之间寻求低买高卖的价差盈利机会，单边投机行为则寻求价格单边运行的盈利机会，但也同时承担价格单边不利运行的亏损风险。而在价格单边投机交易中，短线炒单投资者的盈亏变化相应较为剧烈，其原因是国内现货市场价格短线波动较为频繁。



由于短线交易的盈利机会频繁出现，吸引了很多短线投资者频繁交易，促进了现货市场的资金流动和交易活跃，有利于通过合理的交易规模形成现货市场合理的价格走势。由于投资者对其不熟悉，导致交易清淡，此时引入“交易商制度”，适量的短线交易对该品种交易尽早趋于活跃是非常必要的。短线投资者承担了短线价格波动的风险，促进了现货市场价格发现和套期保值基本功能的正常发挥。



适量炒单利于现货黄金白银发展



事实上，由于短线投资投机交易所形成的成交量占据现货市场总成交量较大比例，因此无论是黄金公司还是黄金交易所的代理收入中，短线交易的手续费占总手续费的比例也相应较大。因此，从理论上判断，短线交易越活跃，短线交易所创造的手续费则越大，现货交易所和黄金公司所获取的手续费也越多，现货经营单位的代理经营效益也越好，有利于从经纪公司层面推动现货市场稳步健康发展。



过量炒单加重金市交易风险



交易品种当日成交量与其持仓量之比是表示该品种交易状况，尤其是短线交易活跃程度的重要指标之一。涂圣凯薇芯tushengkai886



认为，当该比值低于1时，说明该品种交易处于不活跃状态，短线交易较为低迷；当该比值处于1—2之间时，显示该品种交易初步活跃，短线交易适中；当该比值处于2—3之间时，反映该品种交易处于活跃态势，短线交易较为积极；而当该比值超过3时，说明该品种交易已非常活跃，短线交易火爆。



交易品种当日成交量与其持仓量之比是表示该品种交易、尤其是短线交易活跃程度的重要指标之一。而当交易品种的短线交易过于活跃时，资金追涨杀跌，对黄金价格走势的助涨助跌作用将显着增强。品种走势，尤其是短线走势很可能脱离、甚至背离其供需关系基本面，而主要取决于多空双方资金实力的强弱。现货市场价格也可能显着超涨现货价格，或远低于现货价格。如果黄金价格相与现货价格偏离幅度过大，现货市场就很可能陷入“资金市”格局，此时现货市场的市场风险和交易风险也将随之显著放大，多空双方面临大赢大输的结果。这对现货市场正常的价格和套期保值功能的发挥将产生较为不利的影响。



综上所述，短线炒单行为是当前现货市场中一种较为普遍的交易行为，而其中适量短线炒单交易有助于市场发现合理价格、促进市场资金流动性、提高经营单位的经营效益，但过量短线炒单行为则增大了现货市场的市场风险和交易风险，对于现货市场的中长期健康运行和发展无疑将产生不利影响。



文/涂圣凯撰V信tushengkai886



