势王：12.28天然气继续看多100点，白银原油抄底了 [复制链接]

几近年底，2016年马上就要挥别，而在这一年里。不知大家收获了什么，时间不停流逝，我们身在其中。到底又得到了什么，今天是否有比昨天好，是否将逝去的岁月，经历的事物，都化成养料刻进，使得了自己成为更好的人。做任何事情，失败不可怕，跌倒也不可怕，可怕的是不知道如何站起来。就如投资，亏损不可怕，可怕的是，你不知道如何总结亏损，让他变成你盈利的垫脚石。苦难从不值得歌颂，但是若你不懂得如何从苦难中汲取精华，你将面临更多的苦难。



消息面分析：



据彭博报道，沙特油长法利赫在周二接受采访时表示，对2017年全球经济复苏和油市复苏均持乐观态度；并称2017年全球市场将告别市场萎缩、油价低迷和投资减退；他还表示，欧佩克和非欧佩克产油国已达成共识，这对加速油市平衡至关重要；且目前油市产量、出口和运输活动逐渐透明，并有多方对油市进行监控。



俄罗斯能源部副部长周一(12月26日)表示，2016年俄罗斯原油出口总量预计将高于预期，达到2.535亿公吨，较2015年增长了近5[%]，同时2017年原油出口总量还将小幅提升。



势王观点：虽然已进入2016年最后一周，也意味着2017年即将来临，OPEC减产协议正式执行随之逼近，市场必然传出更多消息，若本周能持续向好预计一月油价会上58美元。



美原油技术分析



前期由于市场对石油输出国组织和俄罗斯的减产承诺减产表示怀疑的原因导致油价从高位回落，昨日行情震荡上方，最高触及54美元高位回落，主要原因还是因为对OPEC减产乐观的预期受到了一定的提振，从小时线来看，原油价格受到5日均线的支撑，MACD指标绿色冒头，KDJ指标交死叉向下发散运行，



势王观点：原油行情大趋势看涨，短线有回调的迹象，日内操作上建议回调做多为主，下方关注53.3美元一线支撑



12.28美原油操作建议：



1、54.2-54.3一线空，止损0.4美元，目标53.8-53.3



2、53.3-53.4一线多，止损0.4美元，目标53.8-54.2



伦敦银技术分析



白银昨日开盘走高，上方最高触及16美元一线回落，遇下方支撑反弹，四小时走势图来看，白银价格陷入多空双方对抗状态，昨日的一波反弹时机没有把握住被拉回16.0下方，目前还在这附近徘徊。上方阻力位16.0上破后即可持续做多到16.20。如果未上破还需看15.80前期支撑点位。从指标上看，布林带收口，MACD指标拐头向上，红色动能柱充足。



势王观点：白银价格等待高位突破，如果破位16.0美元这个阻力，上方还有16.2这个阻力点位，如上方16.2美元不破，依旧还是有下行的风险，因此日内操作建议回落做多为主。



12.28白银操作建议



1、15.9美元附近做多，止损0.2美元，目标16.2美元附近破位持有



2、16.2美元附近做空，止损0.2美元，目标16.0美元附近



天然气行情分析：



日线来看昨日收小阳，行情破前期高点到达5803一线回落，目前日线均线向上交叉运行，附图macd和kdj拐头向上，红色能量逐渐增强，目前价格运行于日线布林上轨下方，日线布林向上运行，上方仍存有空间，整体还是多头趋势。



势王观点：近期行情高点逐渐变高，昨日再出新高点，说明多头还是比较强的，今日操作我们仍以回调做多为主，关注5650的支撑位置，不下破可以顺势进多。



12.28天然气操作建议：



1、5680-5695一线多，止损50%，目标5735-5785



2、5775-5790一线空，止损50%，目标5735-5700



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