刘挪薇：金银冲高回落反弹时机悄然而至，12.28操作建议 [复制链接]

刘挪薇：金银冲高回落反弹时机悄然而至，12.28操作建议



文/刘挪薇（微信：lnw6668）



生活就像一杯白开水，你每天都在喝，不要羡慕别人喝的饮料有各种颜色，其实未必有你的白开水解渴，人生不是靠心情活着，而要靠心态去生活。调整心态看生活，处处都是阳光。





12.28市场资讯：



现货黄金价格周二升至近两周高位1150美元附近，受益于空头回补和假日中实物买盘的增加，日本通胀数据疲弱，但交投清淡。美国交易员在圣诞长周末后返回市场，但伦敦市场仍关闭。美元走强令金价涨幅受限。美元兑日元和欧元上涨，因此前美国楼市数据好于预期，且预计美联储采取鹰派立场。对欧洲银行业的担忧，以及围绕美国候任总统特朗普政策的不确定性可能在2017年支撑金价。但如果美国公债收益率继续攀升，金价可能短期内会下挫。包括英国、澳大利亚、新西兰和加拿大在内的市场周二适逢假日闭市。



从技术面来看，金价已经升破上周高点1144附近的阻力，日内若能守住该位置，有望上探布林线中轨1163附近的阻力。不过美元仍然震荡于103关口附近，黄金ETF持仓创下七个月新低，以及对冲基金减持黄金多头押注，金价进一步反弹空间势必有限。



12.28黄金技术面分析：



日线图上冲高收低，虽然虚破1145但未收盘在此位之上,好在收在了第二支撑1137上方,同时也站稳10日线之上。虽然反弹不算强势,但也打破了此前的弱势下跌格局,带动附图MACD指标金叉向上启动,短期还需反弹修正。同时由于接近年度，中国买盘的进入，也将助推金价走反弹。日图收盘在10日线之上,或将迎来一波反弹,但是过程会比较反复,而本周由于圣诞假期，只有四个交易日，面临年线月线周线的收官,震荡会加剧。挪薇滕逊：叁壹壹肆陆玖肆二四七结合月线开盘价来看,本月开盘价在1172一线,目前来看，月线还是收阴的走法,那么本周的反弹空间相对有就有限,偏向震荡修正。





12.28黄金操作建议：



（1）建议1138-1140做多，止损1136，目标1147；



（2）建议1150-1152做空，止损1155，目标1146-1144。



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12.28白银技术面分析：



上周白银下探15.6美元反弹，但周尾几天仍然震荡下行，当时提醒大家不要看到日线下探回升就做多，白银近期的走势相对比较偏弱。白银则持续走低，日线收阴，四小时形成下降通道，整体行情仍然偏弱势，近期的思路以震荡看待，保持16美元下方筑底的思路不变。短线挪薇建议关注16.2美元-16.3美元一线压力，下方支撑继续关注15.6美元一线低点，本轮跌势预计15一线支撑难以实质性跌破，14.7美元位置是今年年初低位整理的水平压力位置，突破回踩之后带来半年时间的强势上涨。因此对中长线投资者而言，挪薇建议16美元下方放心逐步布局进场做多。



12.28白银操作建议：



1、建议15.88美元附近做多，目标看向16.2美元附近，止损在15.8美元下方；



2、建议靠近16.25美元做空，目标看向16美元附近，止损0.05美元。





12.28挪薇静待有心人：



做交易，难在看懂，停在情绪，断在行动，懒在依赖，快在独立，乱在拉人，盈在跟对，苦在单干，巧在借力，亏在自私，错在指责，胜在检讨，差在不改，累在盲目，贵在付出，赔在自大，输在少学，败在放弃，成在坚持。投资其实是一个自我经营的漫长过程。相见便是缘分，多一个朋友多条路，在投资路上我相信你需要这样的朋友作伴，无论你现在操作的状况好与否，都可以关注挪薇宫中皓丨刘挪薇财经专栏 获取更多的财经资讯和实时行情分析。



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撰写：刘挪薇威信：lnw6668，中瀚集团首席分析师；致力把握经济金融走势，对现货原油、黄金白银、铜、沥青等投资产品有深入的研究，如果你做单不顺或投资资金缩水，可以关注挪薇。每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的实战经验，给大家帮助，让您的投资决策和经营管理走在一条正确的航向上。