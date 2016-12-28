[实战看盘] 别想当然，信常理就哪来回哪里去！ [复制链接]

重要提示：周二市场再次出现折腾震荡，折腾震荡背后个股量化数据出现了“两极对峙”的态势。不同的主导动能数据情况将直接决定此轮回升之后个股未来的走势情况。 请迅速在电脑或者手机浏览器中直接输入“博尔量化.net”，回车后进入量化平台查询个股资金行为查询，或者直接添加“BULL591”博尔公众微信查询。 晚上和一些朋友聊，发现年底有些认识是严重的误区，就比如说当前的行情，昨天一个深V之后，好多朋友是特别的淡定，认为跌了一个多月，跌多了总会涨。貌似有理，但大家自己可以用电脑或者手机，在浏览器里面输入“博尔量化.net”，然后再自己去量化一下，就知道这种误区有多害人，眼下有些交易迹象一出现，那就直接从哪来回哪去了，并且绝对不是少数，搞不好还是多数。 哪种交易迹象有这么大的杀伤力？就是空头回补主导之后再做空主导，空头回补本来是空头觉得股票跌多了，愿意买回来了，但空头回补之后又出现做空，这就不一样了，显然是买回来之后一看不对，又有跑了。这样的股票往往是从哪来回哪去，调整杀伤力很大，下面的股票大家一看就明白。 如果说10块钱的股票一口气跌到5元钱，不会再有多大抛盘，全套死了。但如果是中间买进了割，割了再买，然后又割，那就算腰斩之后，也会抛盘滚滚，这种杀伤力是最大的，大家特别注意自己手头的股票，可以用“博尔量化.net”平台进行量化，只要在电脑或者手机的浏览器里面输入“博尔量化.net”就可以了。这几天别真出现这种情况，毕竟这两天空头回补是很多的，大家的股票可能也在空头回补，但后面千万不要再有做空主导，否则真跌的没底。 年底年初骗线多，很多时候只看个走势太容易受骗了，即便是连续的调整，背后的做空主导可能也只有一点点，并且这种局面下特容易上涨，关键就是大家自己手头的股票，前几天的调整中做空主导到底是多大了，用“博尔量化.net”量化一下，把这点给搞明白，16年底到17年初的这段时间里，很容易拿一个巨大的红包。 博尔量化.net 平台整理 2016-12-28

