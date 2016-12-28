[实战看盘] 颜沐羽：12.28白银暴涨暴跌原油多头强劲及走势分析，白银多空单被套怎么解？ [复制链接]

颜沐羽：12.28白银暴涨暴跌原油多头强劲及走势分析，白银多空单被套怎么解？





市场既需要牧羊人也需要屠夫，不参政的后果就是被不如你的人统治，不反省的交易后果就是被反省的人收割!别给跟不上的交易找那么多借口，谎言都绕了半个地球了，真相还没穿好衣服呢，如果你正在经历炼狱，那就继续吧!一定要明白，如果一个人一直都面带微笑，那他很可能是在推销不能用的东西，而沐羽一直反其道而行之，用改变心智模式的方式让你真正变成强者，而不是依赖于别人的弱者!我原谅你交易中的得失，但绝对不同情扛单后的卑微!



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>>消息面





因逢圣诞节假期，原定于今日公布的API原油库存数据推迟至明天（周四）05:30公布;EIA原油库存数据推迟至周五(12月30日)00:00公布。





据贝克休斯（BakerHughes）和美国能源信息署（EIA）的数据，美国目前的原油产量为880万桶/日，已经接近两年前的水平，而投入运营的钻井数量只有高峰时的三分之一。今年5月份以来，由于OPEC磋商减产的消息促使油价上涨，美国开采商趁机增加了大约200口钻井。







>>技术面





从原油连续四小时走势图来看，k线延续圣诞狂欢高开于53.29，目前市场仍是以消息面为主聚焦于1月减产实施情况，加之本周年线收官，预计多头将乘胜追击创造一个好成绩。k线两大底部支撑值得关注，同时上方关注53.50，上破则关注前期高点54.51，未上破则重点关注目前点位。从指标上看，布林带三轨向上运行，MACD指标金叉向上，红色动能柱冒头，KDJ指标上看超买区。





现货原油操作建议





1、建议53.2美元附近做空，止损53.5美元，目标52.75—52.5美元





2、建议52.3美元附近做多，止损52.0美元，目标52.8—53.5美元





（日内更多实时进场点位等待盘中提示，建议仅供参考，风险自担）





【现货白银技术面和操作建议】





从现货白银四小袋走势图来看，布林带三轨不断向下运行，k线今日高开于15.728.下方支撑点位可达四星，虽上方阻力位也很强，但亚盘上涨空间还是留足了。日内重点关注15.80。上破后关注16.0，未破则重点关注目前所在点位。MACD指标拐头向上，红色动能柱逐渐放量。综合来看，白银价格后市看涨空间较大，日内重点关注15.80大关。保守者触及16.0做空，激进者可等到16.10。





现货白银操作建议





1、建议16.0美元附近做空，目标看向15.60位置，止损在16.10美元上方





2、建议在15.65美元可做多，目标看向16.1美元，止损15.50美元下方。





（日内更多实时进场点位等待盘中提示，建议仅供参考，风险自担）



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>>解套





投资，有一定的风险，进入这个市场的人相信也都明白这个道理，盈亏是常事，但是在这个市场上，亏损后我们该如何自救，又该如何借助别人的力量救自己出来？





首先，你在投资原油白银的时候出现了亏损，无外乎两种情况，





第一种，单子已经成交出去了，钱已经亏了，





第二种，单子做进去了没有成交，但是被套住了，随时都在亏损爆仓的边缘。





对于这两种情况该怎么办？





第一种情况：单子已经成交出去，钱已经从账户上流失了，这种已经成交出去的单子，我们该怎么办？





自救：先要停止手里的操作，已经出现了亏损就证明你的操作出现了问题，这个时候不是挽回损失的时间，要想明白为什么亏损了，花钱买教训，就要记住，你的亏损是不是一下几种情况造成的





1、自己操作，没有老师带领，完全是听直播间做单，或者是自己独立的看市场上的评论做单，一个人跟市场博弈，出现了亏损。





2、有老师带领，老师的单子喊得不正确，并且长期不正确，导致了你的亏损





3、有老师带领，老师的单子喊得对错都有，总体的正确率高于错误率，但是单子没有全部跟上，最后出现了亏损。



>>寄语





成功的路上并不拥挤，因为坚持的人并不多。想投资而不敢投资的朋友，投资道路上遇到麻烦的朋友可以咨询笔者没有人会直接给你荣华富贵，只有送你机会和平台，现在这个时代什么都不缺，缺的只有像鹰一样的眼光，像狼一样的精神，像熊一样的胆量，像豹一样的速度。只要你讲诚信，懂感恩，成功一定属于你！平台，商机，机遇，抓住就是你人生的财富。





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文/颜沐羽



