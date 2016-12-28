[技术点评] 北千山：油价暴涨2%冲高回落，日内原油白银操作建议 [复制链接]

文/北千山/V芯beiqianshan789



消息面：



周二(12月27日)主要市场结束了圣诞假期重新开始交易，但多数交易员仍然在休假之中，市场整体交投非常清淡。在清淡的市场中，较少的资金都能造成市场较大的波动，因此油价因为对OPEC减产乐观的预期而受到提振，最终收涨2%。



OPEC与几个非OPEC产油国达成的日减产近180万桶原油协议将于1月1日正式开始实施。自11月中以来，美国原油价格已经急升了25%，受助于OPEC减少供应的预期，及美国经济数据整体稳固提振了股市。



就目前而言，大多数市场参与者都对参与减产行动的国家将在头几个月时间里遵守产量配额持乐观立场。原油价格在整个12月份都呈现出稳定上涨的走势，持看多立场的分析师预测到明年上半年油价将突破每桶60美元的关口。



原油技术面分析：



从原油连续四小时走势图来看，k线延续圣诞狂欢高开于53.29，目前市场仍是以消息面为主聚焦于1月减产实施情况，加之本周年线收官，预计多头将乘胜追击创造一个好成绩。k线两大底部支撑值得关注，同时上方关注53.50，上破则关注前期高点54.51，未上破则重点关注目前点位。从指标上看，布林带三轨向上运行，MACD指标金叉向上，红色动能柱冒头，KDJ指标上看超买区。



原油操作建议：



54.6美元附近做空，止损54.80美元上方，目标看向53.50美元附近。



53.65美元附近做多，止损在53.45美元下方，目标看向55.00美元附近。



白银技术面分析：



从现货白银四小袋走势图来看，布林带三轨不断向下运行，k线今日高开于15.728.下方支撑点位可达四星，虽上方阻力位也很强，但亚盘上涨空间还是留足了。日内重点关注15.80。上破后关注16.0，未破则重点关注目前所在点位。MACD指标拐头向上，红色动能柱逐渐放量。综合来看，白银价格后市看涨空间较大，日内重点关注15.80大关。保守者触及16.0做空，激进者可等到16.10。



白银操作建议：



15.90美元附近做多，目标看向16.2美元附近，止损在15.8美元下方;



靠近16.25美元做空，目标看向16美元附近，止损0.05美元。



看过的是行情，尝过的是盈与亏，回味的是得与失，沉淀的是经验，成就的是境界，苦辣酸甜感慨万千，淡然处之、与市无争、万事不忧、烦事不思、遇利不贪、遇险不乱、按部就班、运筹帷幄、步步为营、方能身处乱市一切尽在掌握，稳步前行。

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