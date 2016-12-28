[技术分析]  田晶颖：12.28收官之际白银坐“过山车” 油价“三连涨” 多空单被套 [复制链接]





田晶颖：12.28收官之际白银坐“过山车” 油价“三连涨” 多空单被套



青蛙坐井观天，最后成了一道菜叫爆炒田鸡；癞蛤蟆想吃天鹅肉，最后上了供台成为了聚财金蟾！ 所以……梦想一定要有！胆大、心细、合作才是你走向人生巅峰的秘诀，我们有什么做事情总是 这样想做但没胆量，当看到别人在股市中呼风唤雨的时候才后悔说要是当时我心一横说不定现在 赚的人就是晶颖，然而你并没有。生活中往往就是这样，不是没有机会更不是你没有能力而是选择； 在生活中我们几乎每时每刻都在面临着选择，小到你今天决定穿什么衣服都是一种选择， 因为你今天的选择将会为你以后的生活打下基础，如果当时你看准时机，全抛全卖说不定你现在就是 另一个巴菲特……然而你都没有，风雨越大预示着风雨过后的天空越清澈，其他的田晶颖也不想多说， 就像此刻正在看这篇文章的你，你是选择我呢还是下家都由你来决定，决定权在你，田晶颖随时欢迎的你咨询。



晶颖说市



今日，国内成品油零售价格调整窗口再次开启，这将成为2016年最后一次调价。晶颖预测，本次汽柴油价格上调幅度在100元/吨左右，有望创年内最小涨幅。那么，你提前做好准备了吗？



另外，晶颖得到消息，本次调价周期内国际原油价格高位震荡，虽多头消息仍以看好"原油限产"为主，但美元强势格局限制油价涨幅。前两次调价窗口，国内油价均为上调，本次若上调将构成"三连涨"，也为2016年内第10次上调。至此，2016年国内成品油调价将呈现"十涨五跌十搁浅"的格局。今日，继续和晶颖薇信TJY375一起观市。

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晶颖说技：原油白银何去何从？



原油技术分析



原油此前受到OPEC和非OPEC国家减产会晤细节成功达成，使得原油不断上涨突破，但是由于市场对减产仍然存在着不少顾虑使得原油没有持续上涨，这次的回落和上次冻产意外达成冲高的回落使得原油在50美元成功筑底形成反弹，虽然市场最终需要看见实际减产的证据，但关于减产的言论以及产油国向炼油厂发出的减产通知已经足以支撑油价反弹，此次原油的上涨在于此前降至冰点的减产情绪受到提振，参与减产协议的各大产油国已经开始安排减产的相关事宜，提振市场的乐观情绪，助涨油价。那么操作上晶颖建议等回落后蓄势上涨时布局多单，回落52.70-53.00美元做多，止损52.50美元下方，目标53.60-53.80美元;做空关注54美元，不破则可做多，破位则观望，做空点位根据实时行情断定。更多消息单线晶颖薇信TJY375可获得更多资讯。



原油操作建议——逢高做空（原油空单被套）



建议一：激进型54附近空单进场，常规止损0.35点，目标看到53



建议二：激进型53.5附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到54.5



建议三：稳健型54.5上方空单进场，常规止损0.35点，目标看到53.5



建议四：稳健型53附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到54



白银技术分析



前面下跌速度和幅度都没有黄金大，且没有黄金顺畅，所以当现在黄金下跌趋缓，并有一定见底意思的时候，白银可能会稍微滞后一些，上周白银下探15.6反弹，但周尾几天仍然震荡下行，当时晶颖提醒大家不要看到日线下探回升就做多，要遵循可拜读-我事过于大趋势原则，只要不破16.26前一周小高点，行情就是看空的，现在周线也收不好，日线还是震荡下行，这周还会有新低，当然白银走势前面已经有规律，每次暴跌之后都会有陆续下跌，然后在某个点见底转为震荡，随后反弹起来，这周晶颖认为白银仍然反弹做空，看小震荡下行，然后找点位做多。更多消息单线晶颖薇信TJY375可获得更多资讯。



白银操作建议——高沽低渣



建议一：激进型15.8附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到16.2



建议二：激进型16.2附近空单进场，常规止损0.35点，目标看到15.8



建议三：稳健型16.4上方空单进场，常规止损0.35点，目标看到16.0



建议四：稳健型15.6附近多单进场，常规止损0.35点，目标看到16.0





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晶颖坦白讲：原油沥青套完空单套多单，来回扫损，应该如何避免？



很多朋友在做单的时候，不在意止盈止损，结果导致获利回吐，甚至出现套单的问题。这些也是投资经验与心里状况不成熟造成的，单子错误这是避免不了的，没有百分百的单子，但是怎么把利润最大化，避免获利回吐，怎么把错误单子的亏损降到最小。这些有的朋友只知道大概的理论操作方法，但是实际结合行情来操作就不知从何下手了。



可惜市场就是这样，有人喜就有人悲，近期一大早我就接到了很多投资者朋友.我如何处理隔夜的套单，对于套单，田晶颖能够体会那种心情，因为随后任何操作都是被动的。而一般的操作即是：要么减仓，锁仓或斩仓，但无论结果如何，你都会经历一段艰苦的心理历程。被套之后，才真真切切地体会到，趋势的判断，点位的拿捏是如何的重要！



如果你也正在为套单、锁单而烦恼，最快速得到解决方法对于套牢之后的减仓或斩仓，投资者在做这样的操作时，下手必须要狠要果断，特别是在当下的这波上涨趋势中，一旦做错就要及时控制风险。不要等到市场进入新一轮的上涨时，又再次被深套。这是做错趋势之后最为忌讳的！



——本文由高级分析师田晶颖独家策划发布(以上建议，仅供参考，转载请注明出处;田晶颖薇信TJY375温馨提示，投资有风险，入市需谨慎;以上仅代表晶颖个人观点，不作操作依据，风险自担。)

