刘挪薇：原油多头跳高，后市有望看55关口，12.28日间操作建议 [复制链接]

刘挪薇：原油多头跳高，后市有望看55关口，12.28日间操作建议



文/刘挪薇（微信：lnw6668）



我不是完美的人，但是我追求完美，每个人都应该有自己生活所想，心之所向。在我眼里一个成功的竞争者应该经得起风雨，应该具有抗挫折的能力。在竞争中流泪是弱者，只有在困境中奋起，才能成为强者。



12.28市场资讯：



周二(12月27日)，美元指数在交投清淡中小幅上扬，特朗普财政刺激与美联储加息预期为此轮美元涨势背后的关键驱动力。在美元多头狂欢之际，有市场人士警告称美元涨势即将甚至已经见顶。11月美国消费者信心预期指数刷新13年高位是此次数据的最大助力。大选结束后对经济的乐观情绪升温、就业和收入前景以及股市大涨至13年高位是年龄层次较高的消费者提及次数最多的因素；消费者对现况的评估显示美国经济在今年最后一个季度仍将继续增长。



1月1日是OPEC和该组织之外产油国减产协议的正式实施日期，减产规模接近180万桶/日。11月30日OPEC产油国决定，成员国集体削减日均原油产量120万桶，即日均产量峰值控制在3250万桶，减产协议将从2017年1月1日开始正式实施，为期6个月。原油市场正因为OPEC和非OPEC的协议而欢呼雀跃，但最终的考验还要等到明年，毕竟我们将看到产油国是否承诺减产。尽管以沙特(沙乌地)阿拉伯为首的主要OPEC成员国有望减产，但因武装冲突豁免减产的利比亚和尼日利亚近来一直在增产。



12.28原油技术面分析：



原油周线蓄势上涨阶段。目前的周线形态有待爆发。日图收盘重新站上5日线。短期均线向上支撑油价、日图整理看多。目前K线接近此前高点则有收复之势。本周依托上周低点52.0附近做临界点看多。下探回升收复52.70之后形成一波台阶反攻之势。同时15分钟图52.70转换成支撑。顶底突破口。挪薇滕逊：叁壹壹肆陆玖肆二四七 结合小时图54.50高点回落确认已经得到消化。目前重新反转收复下跌失地。本周则有望蓄势破高。小周期经过回踩后上升动能较足。短线依托52.07看震荡上升。





12.28原油操作建议：



1、建议52.6美元上方做多，目标看向53.7美元附近，进一步看向54美元上方，止损在52.2美元下方;



2、建议触及54美元后轻仓做空，目标看向53.5美元附近，止损0.2美元。



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12.28挪薇静待有心人：



现货市场不同于其他金融投资，对于消息面的拿捏相当重要，没有专业的人分析消息，没有相对的技术分析水平，贸然入市，有几个散户不亏损的？但是亏损后要找到办法，失败是成功之母，其实大多数人做生意做投资都没有一开始就成功的，挪薇宫中皓丨刘挪薇财经专栏 相信包括现在看这篇文章的你，只有通过不段的吸收新的信息，不断的吸取他人建议，不断的学习，才有了你现在的成就。同样，做现货投资也是，没有一入市的常胜将军，只有在不断的盈亏过程中，自己反省，总结出自己的不足，进而改正才是最重要的，市场不可怕，可怕的是你畏惧它。





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撰写：刘挪薇，中瀚集团首席分析师；致力把握经济金融走势，对现货原油、黄金白银、铜、沥青等投资产品有深入的研究，如果你做单不顺或投资资金缩水，可以关注挪薇。每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的实战经验，给大家帮助，让您的投资决策和经营管理走在一条正确的航向上。