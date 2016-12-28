谭灿芸：12.28原油暴涨竟有这些不为人知的秘密，空单被套何解？ [复制链接]

谭灿芸：12.28原油暴涨竟有这些不为人知的秘密，空单被套何解？

总想写一句引人注目的话，可总是写出了感动自己的词。试着博出意外的单边，却时常碰到无力震荡的延续。坐在电脑前，数着波浪、盯着K线,寂静的早晨、早间的阳光似乎都在重复的感受着，却从来不觉得单调和乏味，行情的波动永远都是**不了已经明了的昨天，一直期待憧憬未知的右侧和明天



因本周日减产协议将生效，市场的乐观情绪使得美布两油盘中最高触及54.09美元/桶和57.00美元/桶，距离12月12日的54.51美元/桶和57.89美元/桶仅一步之遥，而这种乐观情绪已经让油价自11月中旬以来上涨了25%。



减产细则方面，俄罗斯天然气石油公司周二表示，该公司计划明年增产原油4.5%-5%，比俄罗斯加入减产协议之前的规划要少。委内瑞拉的言论也为减产协议的前景更添一份色彩。昨夜今晨，委内瑞拉石油部发布声明表示，委内瑞拉国家石油公司及其子公司将从2017年1月1日开始，在不破坏其国际合约承诺的前提下开始履行减产协定，其将根据目前协定中现有的条款减少主要石油销售合约中的供应量。



综合来看，灿芸24小时腾讯指导909351735认为针对OPEC的怀疑逐渐消退，油价在年底很有可能会继续上涨，而且有消息称OPEC和非OPEC组建的监督市场委员会成员可能在1月13日开会，届时，油价进一步上涨，因为这可能是协议将得以落实的初步迹象。所以从1月份开始，我们会更清楚的了解OPEC的产量水平。灿芸 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774



===原油白银趋势分析及操作思路===



原油技术面分析







原油周线蓄势上涨阶段。目前的周线形态有待爆发。日图收盘重新站上5日线。短期均线向上支撑油价、日图整理看多。目前K线接近此前高点则有收复之势。本周依托上周低点52.0附近做临界点看多。下探回升收复52.70之后形成一波台阶反攻之势。同时15分钟图52.70转换成支撑。顶底突破口。结合小时图54.50高点回落确认已经得到消化。目前重新反转收复下跌失地。本周则有望蓄势破高。小周期经过回踩后上升动能较足。短线依托52.07看震荡上升。



原油操作策略：薇鑫tcy90935



策略一、建议52.6美元上方做多，目标看向53.7美元附近，进一步看向54美元上方，止损在52.2美元下方;



策略二、建议触及54美元后轻仓做空，目标看向53.5美元附近，止损0.2美元。



白银技术面分析



白银从周线图上来看，已经两周连续收取阴线，日线级别也维持着弱势盘整，整体价格呈现下滑走势。白银自触底后整体维持底部的震荡整理，昨日冲高至16.15后，行情再度回落，目前的行情金银的反弹偏弱势，短线下破15.50也没到时机，预计近期银价会维持震荡偏下行的走势，上周的美联储加息一波跳水加剧了白银价格的下行风险，目前支撑看日低15.76美元，若再创新低料看向15.5美元附近。灿芸24小时腾讯指导909351735建议操作上思路不变，短线关注区间15.8-16.3，在此区间内高空低多为主，以前期的低点15.6一线为支撑，高空为主，短多为辅。



白银操作策略：薇鑫tcy90935



策略一、建议16.1美元附近做空，止损0.3，目标15.6美元附近;



策略二、建议15.6美元附近做多，止损0.3，目标16.1美元附近。



===原油解套四大法门===







现货原油解套方法一：当机立断即将所持仓全盘卖出，以免行情继续下跌而遭受更大损失。采取这种解套策略主要适合于以投机为目的的短期投资者。因为处于跌势的空头市场中，短期投资者持有的时间越长，给投资者带来的损失也将越大。



现货原油解套方法二：低价补进即先停损了结，然后在较低的价位时，再补进，以减轻或轧平上档解套的损失。即高买多时果断平仓，油价降到低点后，低买高卖不仅能减少和避免套牢损失，有时还能反亏为盈。



现货原油解套方法三：向下摊平被套时，建议投资者采用向下摊平的操作方法。即随油价下挫幅度扩增反而加码买进，以待油价回升获利。但采取此项作法，必须以确认整体投资环境尚未变坏，市场并无由多头市场转入空头市场的情况发生为前提，否则，极易陷入愈套愈多的窘境。



现货原油解套方法四：咬住不放被套时，资金和仓位充足的投资者，可以采取以不变应万变的“不卖不赔”方法。在单子被套牢后，只要尚未脱手，就不能认定投资者已亏血本。如果手中所单子有发展前景，且整体投资环境尚未恶化，市场走势仍未脱离不明市场，则大可不必为一时套牢而惊慌失措，此时应采取的方法不是将套牢单子和盘卖出，而是保持持有来以不变应万变，静待近价回升解套之时。解套不是一两句话能够说清的，行情每时每刻都在变化，解套要结合你自己的资金状况、入场点位以及行情的走势，每个人套单的点位都不一样，我就不给出具体点位了，有需要的朋友可联系谭灿芸老师24小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774 。



后悔，是最浪费时间的事，让我帮你，麻烦伸一下你的小手，连手都不伸，如何帮你走出困境!我是谭灿芸，你投资路上的良师益友。



文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935



