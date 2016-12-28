[长线是金] 势王12.28：布局天然气150点，原油中线多单必赚 [复制链接]

不管是昨天的市场、今天的市场、还是明天市场；观望者继续观望，担心者继续担心，害怕继续害怕，赚钱者继续赚钱；任何现状都是在考验我们的心理素质，任何市场也都是在遵循自然法则；适者生存优胜劣汰，一想二干三成功，一等二看三落空；想是问题，做是答案；输在犹豫，赢在行动！ 消息面解读： 根据早前的达成的协议，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国料将在不到一周的时间内开始限产。1月1日是OPEC和该组织之外产油国减产协议的正式实施日期，减产规模接近180万桶/日。 因圣诞假期，原定于北京时间周三(12月28日)公布的API原油库存数据推迟至北京时间周四(12月29日)05:30公布;EIA原油库存数据推迟至周五(12月30日)00:00公布。 本周原油价格收涨的概率较大，因OPEC减产协议的相关信息层层爆发，即便EIA与API利空，预计OPEC减产协议也能削弱其影响，此外，本周末正值元旦节，市场消息面清淡，投资者交投谨慎，依据当前形势来看，原油价格本周收涨概率较大。 原油行情分析 昨日日早盘油价小幅回落，短线高位交投，欧盘反弹回升，随即下跌震荡。目前市场仍是以消息面聚焦于1月减产实施情况为主，但随着本周年线收官，预计震荡将乘胜追击。同时上方关注54.5压制，璇沛操作建议回调做多。因OPEC减产协议的相关信息层层爆发，即便EIA与API利空，预计OPEC减产协议也能削弱其影响，此外，本周末正值元旦节，市场消息面清淡，投资者交投谨慎，依据当前形势来看，原油价格本周收涨概率较大。 势王观点：原油主要靠OPEC存活，目前来看，中线布局多单有望。短线可以逢高做空。 12.28原油操作策略： 1.价格回踩53.5企稳介入多单，止损0.4，目标看54.5美元； 2.初次触及54美元介入空单，止损0.4，目标看53.4-53.2附近； 白银行情分析 白银方面从四小时走势图来看BOLL指标收口状态，K线指标受压回落，并且威廉指标向上延伸，但KDJ指标向上发散，短期内空头力量不足。综合来分析预计后期行情先反弹再下跌。 势王观点：下方重点关注支撑位15.7美元，跌破再看15.5美元，上方重点关注压力位16.1美元。短线内就在这个区间操作。 12.28白银操作建议 1、建议15.7美元附近做多，止损0.3美元，目标看向16.2美元附近； 2、建议不破16.2美元做空，止损0.3美元，目标看向15.6美元附近； 天然气行情分析： 回顾昨日行情，天然气亚盘一直没有太大的波动，晚间7点开始下跌，之目前触及上方高点开启回落，目前来看空头的动能还是不足以打破之前的多头趋势，短线上依旧以一个震荡对待 势王观点：后市天然气还有上涨的空间，目前天气转冷，天然气的需求增加也位天然气的上涨动能，昨天虽然下跌，但是多头还是没能有效的打破，势王建议今天还是以回调做多为主 12.28天然气操作建议 1、5790-5770附近空，止损40个点，目标看5700-5650； 2、5670-5690做多，止损40个点，目标看向5740-5780； 跟笔者沟通交流，帮你梳理市场，树立投资观念，矫正投资手法和理念。愿意多走一步，或许世界会大不一样，找到了我，可能就是一个新的财富之道。 技术讲座，学习指导，策略布局，更多信息关注笔者 势王 微信xsxjvx





