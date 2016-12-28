谭灿芸：白银何故暴涨？空单被套何解？原油OPEC减产即将来临 [复制链接]

谭灿芸：白银何故暴涨？空单被套何解？原油OPEC减产即将来临

随着OPEC和非OPEC产油国落实减产细节，多数分析师乐观地预计，该协议将加速缓解全球石油的*过剩。国际能源署(IEA)预计，只要OPEC和非OPEC产油国能够严格执行减产计划，原油市场可能会在2017年上半年进入短缺，料将短缺60万桶/天。



俄罗斯能源部副部长KirillMolodtsov周一(12月26日)表示，2016年俄罗斯原油出口总量预计将高于预期，达到2.535亿公吨，较2015年增长了近5[%]，同时2017年原油出口总量还将小幅提升。

OPEC在11月底达成了8年来的首个减产协议，计划削减近120万桶/日的原油产量，目标将产量控制在3250万桶/日附近。而以俄罗斯为主的非OPEC产油国也在12月10日达成了减产协议，计划减产55.8万桶/日，其中俄罗斯将于2017年1月开始独自减产30万桶/日。

原油基本面推动油价惯性创新高短期修正只为上涨，从原油连续四小时走势图来看，k线延续圣诞狂欢高开于53.29，目前市场仍是以消息面为主聚焦于11月减产实施情况，加之本周年线收官，预计多头将乘胜追击创造一个好成绩。k线两大底部支撑值得关注，同时上方关注53.80，上破则关注前期高点54.51，未上破则重点关注目前点位。从指标上看，布林带三轨向上运行，MACD指标金叉向上，红色动能柱冒头，KDJ指标上看超买区。综合来看，油价上升空间较足，不论技术面还是基本面油价都将继续上涨，重点关注53.50点位。晚间操作上建议回调做多。 53.30美元附近做多，止损在52.80美元下方，目标看向54.00美元附近。





白银对于2017年最重要的指标都是围绕着美联储将加息，利息将会更高的。**的不确定性是很难预测的，因此有很多投资者在投资组合中始终保持一定比例的黄金白银作为风险的对冲工具。从小时走势图来看，银价目前仍受阻于16.07美元附近，关键支撑以及阻力仍未发生破位，白银一小时形成下降通道，后期依然关注前期低点15.6位置的支撑，此位置不破，白银有望反弹，上方关注16.07位置的阻力。晚间操作上建议反弹做空。15.9-16.1做空，止损16.4，目标看向15.7美元下方。







