[技术分析] 谭灿芸：12.27原油白银午夜操作策略，油价绝地反击白银无力回天？ [复制链接]

谭灿芸：12.27原油白银午夜操作策略，油价绝地反击白银无力回天？

随着OPEC和非OPEC产油国落实减产细节，多数分析师乐观地预计，该协议将加速缓解全球石油的*过剩。国际能源署(IEA)预计，只要OPEC和非OPEC产油国能够严格执行减产计划，原油市场可能会在2017年上半年进入短缺，料将短缺60万桶/天。



俄罗斯能源部副部长KirillMolodtsov周一(12月26日)表示，2016年俄罗斯原油出口总量预计将高于预期，达到2.535亿公吨，较2015年增长了近5[%]，同时2017年原油出口总量还将小幅提升。

OPEC在11月底达成了8年来的首个减产协议，计划削减近120万桶/日的原油产量，目标将产量控制在3250万桶/日附近。而以俄罗斯为主的非OPEC产油国也在12月10日达成了减产协议，计划减产55.8万桶/日，其中俄罗斯将于2017年1月开始独自减产30万桶/日。

原油基本面推动油价惯性创新高短期修正只为上涨，从原油连续四小时走势图来看，k线延续圣诞狂欢高开于53.29，目前市场仍是以消息面为主聚焦于11月减产实施情况，加之本周年线收官，预计多头将乘胜追击创造一个好成绩。k线两大底部支撑值得关注，同时上方关注53.80，上破则关注前期高点54.51，未上破则重点关注目前点位。从指标上看，布林带三轨向上运行，MACD指标金叉向上，红色动能柱冒头，KDJ指标上看超买区。综合来看，油价上升空间较足，不论技术面还是基本面油价都将继续上涨，重点关注53.50点位。晚间操作上建议回调做多。 53.30美元附近做多，止损在52.80美元下方，目标看向54.00美元附近。