[实战看盘] 鲁亦枫12.27黄金白银暴涨暴跌不想赔光出局就带好止损止盈 [复制链接]

鲁亦枫12.27黄金白银暴涨暴跌不想 赔 光出局就带好止损止盈

文/鲁亦枫(微信：luyf07)



《战国策》中讲述过一个故事：山间小路上，一只老虎误入猎人设置的索套中，挣扎了很长时间，都没能使自己的脚掌从索套中解脱出来。眼见着猎人一步一步逼近，老虎奋力咬断了那条被套住的腿，忍痛逃离了危险境地。



面对危险境地，这只老虎懂得牺牲一条腿来保全自己，这是一个十分无奈又十分聪明的选择。可是，和老虎相比，我们往往会在危机面前，丢失了这样的勇气和智慧，陷入“鳄鱼法则”之中。



所谓鳄鱼法则，原意是假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手臂试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手臂。你愈挣扎，就越陷越深。所以，一旦鳄鱼咬住了你的脚，你惟一的生存机会便是牺牲一只脚!老虎丢了一只脚是痛苦的，但却因此保存了性命！



“鳄鱼法则”是投资界一个有用而简单的交易法则。它的引申义就是：当你发现自己的行动背离了既定的方向，必须立即停止，不得有任何延误，不得存有任何侥幸、期待。亦枫腾讯：205-684-025能否在投资的世界中为你遮风避雨，你来就能知道。



——「鲁亦枫：12.27明年黄金白银明年展望」——



2016年已渐入尾声，今年以来，金价走势跌跌撞撞。截止上周，黄金已连续第七周下跌，创下自2004年5月来的最长跌势。反观白银市场，银价也同样受到影响，连续两周走低。为什么有时候银价跌的少，总体涨幅大呢?



对于明年的展望，技术上看跌金价，但季节因素又看涨。投资者应当保持耐心，等待更好的入场点。而黄金本周将会走低，预计进入年末将会有一些小的抛盘，而金价走势取决于美元指数的动向。更多有关美国经济增长强劲的迹象可能促使美联储尽早收紧政策，亦枫团队裙：188-964-664贵宾007认为这对黄金不利。



——「鲁亦枫：12.27白银美盘盘面解析」——



白银四小时走势图来看，布林带三轨不断向下运行，k线今日高开于15.7.下方支撑点位可达四星，虽上方阻力位也很强，但亚盘上涨空间还是留足了。日内重点关注15.80。上破后关注16.0，未破则重点关注目前所在点位。MACD指标拐头向上，红色动能柱逐渐放量。操作上亦枫宫中|昊：鲁亦枫枫建议以区间操作为主，警惕上方压力位施压。



12.27白银连续操盘策略



1、主动进攻空单机会：建议16.1美元附近做空，止损0.3，目标15.6美元附近;



2、防守反击多单机会：15.6美元附近做多，止损0.3，目标16.1美元附近;



——「鲁亦枫：写给身为投资者的你」——



止损和止盈的必要性：这是一个很老的话题，似乎人人皆知，然而，也正是因为太陈旧反而在交易中被投资者忽略而不重视。巨大的亏损几乎都由于没有止损而造成，这种例子比比皆是，但市场却每天都在上演同样的悲剧。本人V-信/luyf07



如果你不能重视止损，就绝对不可能成为真正的交易者。不止损，遇到小幅的波动和亏损你也许还能挺过来，但遇到大趋势或者大波动，做反了不止损，其结果只有一个：赔光出局。本人腾讯/205-684-025







