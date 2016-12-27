[技术点评] 北千山：12.27原油白银晚间行情分析及操作建议 [复制链接]

文/北千山/V芯beiqianshan789



投资，应是一种理性行为。最可怕的不是你的眼光，而是情绪。

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消息面：



2016年即将结束，2017亦将开始，进入2017年OPEC产油国将有一个全新的计划：遵守承诺削减产油量，提振油价，另外还将更好地开发全球最重要的自然资源。



俄罗斯总统普京表示，俄罗斯将减少石油产出，并与OPEC合作，以支撑全球油价。不过，俄罗斯能源部副部长称，该国今年石油出口可能增加近5%至2.535亿吨，明年预计“略有”增加



原油技术面分析：



现货原油方面，上周相对比较平淡，周线以一根极小十字K收尾，基本都是在震荡中结束，而上周不断测试的关键点是在53.73美元一线，但从日线的走势来看，原油两次试探52.24的高点，这也是冻产协议前历史高点，然后支撑原油上行，这个属于二次支撑确认，第一次支撑确认是49.5一线，冻产达成一路回落确认49.5，直到现在维持高位震荡，原油走势上很有规律，只是很小有人去利用这个规律，另一个规律就是原油一直维持高位震荡走势意味这多头蓄势爆发，至少在周线金叉的那一刻，就应该明白这个道理。



原油操作建议：



1.油价回踩52.5企稳介入多单，默认止损，目标看53.5-54.0美元附近；



2.价格反弹首次初次触及53.8美元介入空单，默认止损，目标看53.4-53.2美元附近；



白银技术面分析：



白银，近期一直在跌，跌跌不休但一直是没有见到底，相对于黄金来说的话，白银可能会稍微滞后一些，上周白银下探15.6反弹，但周尾几天仍然震荡下行，现在周线也收不好，日线还是震荡下行，这周还会有新低，当然白银走势前面已经有规律，每次暴跌之后都会有陆续下跌，然后在某个点见底转为震荡，随后反弹起来，这周白银仍然反弹做空，看小震荡下行，然后找点位做多；日线走势图看，K线的整体的趋势向下不变，运行于布林带中轨与下轨之间，布林带张口。指标上，MACD双线死叉后持平运行于零轴下方，绿色动能增量。KDJ三线向上发散，紫线进入超买区，有上升需求。



白银四小时线走势图来看，K线整体趋势向下，运行于布林带下轨于中轨之间，布林带口有紧缩的趋势。上方阻力位可关注布林带中轨16.11美元一线，不给银价反弹的机会，下方支撑位可重点关注15.63美元一线。指标上，MACD交金叉后粘合，于零轴上方持平运行，红色动能放量。综合来说，操作上建议高空为主。



白银操作建议:



1：建议15.60附近多，止损0.3，目标16.0，



2：建议16.1附近空，止损0.3，目标15.6。



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