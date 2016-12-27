赵虞人：12.27原油窄幅震荡即将引爆大行情，原油操作思路解析 [复制链接]

赵虞人：12.27原油窄幅震荡即将引爆大行情，原油操作思路解析

圣诞节过完，也就意味着2016年就结束了。这一年来的投资我们都收获到了什么呢？我想我们都应该静下心来好好去算一笔帐，如果整体上是赚钱，那么是哪些投资项目和独特的方法让你硕果累累，如果亏损了那又是在哪些地方还存在问题没有得到解决，都要做个全面的总结，来给本年度画个完美的句号。无论是喜或者悲，都请调整好心态，未来的路还很长，我们一起挺直胸膛昂首向前。

赵虞人——行情回顾

原油上周高位窄幅整理收盘，由于圣诞假期的影响。周内交投清淡。围绕54-52区间整理。周初先行跳空高开后回落确认支撑。回踩52.07低点守稳。最终尾盘收高在53.1中性水平。使得周图收盘小十字线。周图收盘在5日之上强行整理阶段。带动短期均线向上金叉支撑油价进一步反弹。结合K线突破结构。已经突破并站稳此前的双高之上。而上周回踩后一直守住顶底转换口52.0上方运行。周线蓄势上涨阶段。目前的周线形态有待爆发。日图收盘重新站上5日线。短期均线向上支撑油价、日图整理看多。目前K线接近此前高点则有收复之势。

赵虞人温馨提示：由于圣诞假期的原因，本周API库存数据推迟至周四05:30，EIA库存数据将推迟至周五00:00，投资者当注意！

赵虞人——现货原油行情分析及操作策略

原油技术面分析

现货原油方面，上周相对比较平淡，周线以一根极小十字K收尾，基本都是在震荡中结束，而上周不断测试的关键点是在53.73美元一线，但从日线的走势来看，原油两次试探52.24的高点，这也是冻产协议前历史高点，然后支撑原油上行，这个属于二次支撑确认，第一次支撑确认是49.5一线，冻产达成一路回落确认49.5，直到现在维持高位震荡，原油走势上很有规律，只是很小有人去利用这个规律，另一个规律就是原油一直维持高位震荡走势意味这多头蓄势爆发，至少在周线金叉的那一刻，就应该明白这个道理，从美原油4小时图来看，MACD金叉位于0轴之上，红色柱冒头，KD金叉二次开口向上，原油上升趋势依然稳健，主要支撑位置在53美元附近，上方压力在53.8美元附近，综合来看，多头趋势比较强烈，晚间操作赵虞人惟欣zyuren6建议低位做多为主。

独家策略

策略1：53.0美元进仓多单，止损0.3，目标看53.7，破位看54.2

策略2：53.7美元进仓空单，止损0.3，目标看53.0，破位看52.7

赵虞人——止损人人都知道，但具体怎么设置呢？

在投资市场中，通常当价格上涨时，投资者总想着等再涨一涨再卖，所谓的你们，似懂非懂的专家;反之，当价格下跌时，又想着价格还能涨上去。前者是希望把利润全部赚到手，在价格达到顶峰时才卖出，这种贪心的结果往往导致赚钱变亏钱，所谓的激进派;后者由于心存侥幸，不懂得少输当赢、少赔当赚的道理，最终使得亏损无限扩大，暂且为急躁派，形成巨额损失。而虞人老师要提醒的是，事实上，在投资市场中被套总是难免的，但决不能让一次失误就致命，因为我们还要反击，对不对？此时，怎样去对付套牢就显示出投资者不同的操作水平。那么炒贵金属如何掌握止损点呢？ 寻求止损点：行情一直都在波动，机会也时刻都有，原因就在我们做交易前，看准了某一个位置的同时，还需要参考止损位置是否好设置，利润空间能把握多少，是否起到了以小博大的作用。这就需要重要点位的判断（可根据每日的行情分析中的具体阻力支撑位来看）。当我们在某一支撑位做多时，止损可设置于下一个支撑位下方，同样的道理，若在某一阻力做空，止损即可放在上一个阻力位的上方。 止损的大小：可依据上面的寻求止损点中的阻力支撑来设置，这里我们所说止损的大小更多的应依据利润空间来设置，这就是以小博大，当我们的利润空间只能看到5-8个点时，止损可控制在3个点左右;操作中长线交易止损点可适当放大，利润点在30个点以上时，止损可设置为8-10个点以上。当然止损的大小更多的参考因素还是在阻力以及支撑。 止损中的点差：我们都知道交易的费用由点差以及佣金组成，我们在下单的时候，尽量去寻找最佳的入场点，既然咱们会去计算点差，那么在设置止损时也是一样，上面虞人老师惟欣zyuren6给大家谈到了寻找止损点以及止损的大小，那么在投资市场中，往往是一个小数点就可以改变盈利或亏损的，所以虞人老师认为，咱们在设置止损时需要把点差计算在内。 市场无非就是多空的交易，非多即空，非空即多，多空的博弈其实是利润的二次分配，也是财富的重新规划，要么在盈利中狂欢，要么在止损中消失。人们常常习惯关注或者支持那些与自己观点相同的意见，其实讨教别人并不是为了改善自我，只是找一个可以依靠的对象，借一个可以歇息的肩膀，仅此而已。











